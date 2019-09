Im Juni wurde das Gesetz verabschiedet, das die Berufsausbildung wieder attraktiver machen und mehr junge Menschen für eine der 120 Ausbildungen begeistern soll.

Nach der großen Reform, die 2008 noch unter Bildungsministerin Mady Delvaux (LSAP) verabschiedet worden war, wurde in der Berufsausbildung wiederholt an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Doch bis heute sind die Probleme, die die Reform mit sich gebracht, nicht gelöst. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden.

In seiner zweiten Amtszeit als Bildungsminister hat Claude Meisch nun die letzte seiner bereits in der vorigen Legislaturperiode versprochenen Reformen umgesetzt, die junge Menschen dazu verleiten soll, in eine der 120 Berufsausbildungen einzusteigen ...