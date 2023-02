Premierminister Xavier Bettel lädt am 3. März Gewerkschaften und Arbeitgeber zum nächsten Tripartite-Treffen auf Schloss Senningen ein.

Drei Indexierungen 2023 möglich

Nächstes Tripartite-Treffen soll am 3. März stattfinden

(dme) – Das nächste Tripartite-Treffen soll am 3. März 2023 stattfinden. Premierminister Xavier Bettel habe die Gewerkschaften und Arbeitgeber zur Reunion auf Schloss Senningen eingeladen. Das berichtet Paperjam.lu. Dort sollen die nächsten Maßnahmen im Rahmen des Solidaritéitspak 2.0 besprochen und Bedingungen von Entschädigungen für die voraussichtliche zusätzliche Indextranche erörtert werden.

Die kürzlich vom Statistikinstitut Statec veröffentlichen Inflationsprognosen für Luxemburg bestätigen, dass drei Indexierungen 2023 möglich seien. In diesem Jahr erwarte man eine Inflation von 3,4 Prozent, für das kommende Jahr rechnet Statec mit einer Teuerung von 4,8 Prozent.

Das hätte zur Folge, dass in diesem Jahr eine dritte Indextranche erfolgt, voraussichtlich im vierten Quartal. Die Erste wird am zum 1. Februar 2023 ausgelöst. Zudem wird die Tranche, die im Juni 2022 verschoben wurde, am 1. April 2023 wirksam.

