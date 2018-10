Nadia et les autres

Nadia Murad, prix Nobel de la paix, et le mouvement #MeToo ne mènent pas un même combat contre un même mal. Evitons l'amalgame.

Deux événements se sont téléscopés à la fin de la semaine dernière. Le premier: la remise du prix Nobel de la Paix à deux personnes, Denis Mukwege et Nadia Murad, qui par ce que la jeune Yazidie a subi et par ce que le chirurgien congolais accomplit, sont l'«incarnation», au sens physique du terme, d'une lutte contre la violence dans sa forme la plus ignominieuse.



Second événement, dans un rapport de coïncidence avec le précédent: l'annonce d'un Forum les 26 et 27 mars de l'année prochaine au Luxembourg, qui sur initiative de la Grande-Duchesse Maria Teresa va réunir les Nobel et des sommités de la lutte contre le viol de guerre, pour présenter un certain nombre d'initiatives et, fondamentalement, formuler une condamnation solennelle de ce fléau qui loin d'un dommage collatéral de la guerre, est une dimension intrinsèque de celle-ci ...