Nachwuchspolitiker schlagen Lösungen vor

Rosa Clemente Das Luxemburger Jugendparlament, das dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, stellte am Freitag in der Kammer seine Lösungsvorschläge für die Problemfelder der Gesellschaft vor. Die Punkte hatten sie im Vorfeld in den verschiedenen Kommissionen diskutiert.

Der Reintegrationsprozess von ehemaligen Häftlingen verläuft in den Augen der jungen Politiker nicht gerade optimal. Dem Exekutivausschuss des Jugendparlaments zufolge, würde die Regierung den Kern der Problematik nicht erkennen und demnach nicht an der richtigen Stelle handeln. Denn: Mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen sitzen wegen Drogendelikten. Deshalb sei es nötig in die Drogenprävention zu investieren.



Das Jugendparlament fordert also, dass die Zahl der Institutionen und Dienste, die sich um Menschen mit Drogensucht kümmern, erweitert wird. Und, dass Dienste wie der Service Central d'Assitance Sociale (SCAS) und der Service Psycho-Socio-Educatif (SPSE) finanziell unterstützt werden, um die Betreuung von Häftlingen in ihrer Wiedereinführung in die Gesellschaft besser ausführen zu können. In den Augen der Nachwuchspolitiker ist außerdem die Ausbildung von Sträflingen hinter Gefängnismauern ein sehr wichtiger Punkt, sowie die faire Auszahlung ihrer Arbeit hinter Gittern, damit sie später, wenn sie wieder draußen sind, schon einen finanziellen „Back-Up“ haben. Die Regierung soll zu diesem Zweck den geplanten „Plan volontaire de réinsertion“ (PIV) so schnell wie möglich in Kraft treten lassen.



Loris Laera ist nach Armin Vesali, der neue Präsident des Luxemburger Jugendparlament. Foto: Gerry Huberty

Ein weiterer Punkt, der bei den Jugendlichen für Besorgnis sorgt, ist die künstliche Intelligenz. „Sie kommt sowieso, wir müssen uns damit abfinden und am besten jetzt schon handeln“, sagt Präsident Loris Laera und fügt hinzu: „Die Regierung muss einen Rahmen und vielleicht auch schon Grenzen für die künftige Einsetzung von Technologie definieren, damit wir später nicht von der digitalen Welt überrumpelt werden“. Denn die Entwicklung der Robotisierung sei rasant und könne in manchen Fällen Gefahren für die Menschen verbergen, so Laera.



Die Verbesserung der Lebensqualität von wilden Tieren spielt für das Jugendparlament ebenfalls eine große Rolle. Die konstante Urbanisierung stört die Tiere in ihrem Lebensrhythmus. Es müsse deshalb insgesamt mehr auf den Lärm geachtet und an den Lichtern abends gespart werden, damit die Tiere nicht in ihrer Fauna gestört werden.



Zuletzt in der Runde wurde die Frage der Unabhängigkeit Kataloniens aufgeworfen. Die jungen Politiker sind der Meinung, dass die Europäische Union als neutrales Medium bei der Lösungsfindung zwischen den beiden streitenden Seiten mitwirken soll.