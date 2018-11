Ein Bericht der beratenden Menschenrechtskommission befasst sich mit den Lebensbedingungen und der Integration von Flüchtlingen in Luxemburg. Schwerpunkte sind Wohnen, Essen, Gesundheit und Arbeit.

Nachholbedarf bei Willkommenskultur

"Flüchtlinge sind besonders verletzliche Personen. Sie haben oft einen sehr schweren Weg hinter sich, haben Folter, Hunger, Gewalt, Vergewaltigungen und Misshandlungen erlebt. Sie sind traumatisiert und müssen entsprechend empfangen und behandelt werden", sagte Gilbert Pregno. Er ist Präsident der Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg (CCDH), die unter anderem Berichte zur Einhaltung der Menschenrechte verfasst und sich auch selber mit Themen befassen kann. So getan mit dem Empfang und der Integration von Flüchtlingen: Der Bericht wurde am Mittwoch vorgestellt.

"In verschiedener Hinsicht besteht Nachholbedarf, besonders bei der psychischen Betreuung und manche Gebäude erlauben kein menschenwürdiges Wohnen", fasste Pregno zusammen. Es sei aber durchaus viel geleistet worden. Von der Regierung, aber auch von den ONGs, die wichtige Arbeit übernehmen, vieles ergänzen und vervollständigen. Man habe zur Vorbereitung des Berichts denn auch mit diesen Organisationen gesprochen, habe sich aber auch verschiedene Flüchtlingsheime angeschaut und vor allem mit Flüchtlingen gesprochen.



Altersbestimmung von minderjährigen Flüchtlingen direkt stoppen



Ein Punkt habe ihn schockiert: Pregno bezeichnete die medizinischen Untersuchungen, denen sich junge Männer und Frauen unterziehen müssen, wenn angezweifelt wird, ob sie auch tatsächlich minderjährig sind als "absolutes No-Go, das direkt gestoppt werden muss". "Es werden Fotos der Geschlechtsteile gemacht und diese auch untersucht. Dabei hat der Europarat in einer Studie ganz klar festgestellt, dass diese Untersuchungen keine Klarheit bringen", sagte Pregno. Es seien ohnehin nur noch sieben von 38 europäischen Ländern, die es machten. Luxemburg befinde sich hier in der Gesellschaft von Russland, Aserbaidschan, der Ukraine und Italien. "Das muss aufhören! Wir wollen nicht, dass das praktiziert wird."

"Manche Unterkünfte sind gesundheitsschädlich und veraltet", sagte die Juristin Anamarija Tunjic. So gehöre das Don Bosco geschlossen und verschiedene Strukturen renoviert, so wie es beim Heim in Weilerbach derzeit der Fall ist. Ein Problem sei auch die Lage einzelner Strukturen, deren Hausordnung und der Zugang zu ihnen. "Zu große Distanz, gar Isolation, kann schwerwiegende Auswirkungen haben, beispielsweise auf die Bildung und Sprachkurse, auf die Gesundheit und medizinische Versorgung und auf die soziale Teilhabe. Wir bitten die Autoritäten, das zu überdenken."



Küchenzugang: Eigene Mahlzeiten zubereiten können



Tunjic wies auch darauf hin, dass nicht überall ein Internetzugang gewährleistet sei, der aber wichtig und oft das einzige Kontaktmittel zur Familie ist. "Das ist heutzutage nicht mehr gerechtfertigt." Sie forderte auch, dass Medienvertretern im Zuge der Pressefreiheit Zugang zu den Strukturen gewährt werde. Wichtig sei auch, dass die Flüchtlinge ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten könnten, also eine Küche zur Verfügung hätten und mehr Wahlmöglichkeiten als die "Epicerie sur roues" zum Einkauf. Es gelte schließlich auch, religiöse Gesichtspunkte zu berücksichtigen.



"Nach unseren Informationen wird auch nicht jeder Flüchtling und Asylbewerber darüber aufgeklärt, dass ihm auch eine psychologische Betreuung zusteht." Weitere Empfehlungen des CCDH sind: Eine Ausbildung für medizinisches Personal, damit auf Folter-, Gewalt- und Missbrauchsspuren geachtet werden kann, um dann die nötige Betreuung in die Wege zu leiten sowie eine Sensibilisierung für Betreuungspersonal, das mehr auf die psychische Gesundheit achten soll. Der Zugang zu medizinischen Behandlungen müsse generell verbessert und auch sprachliche Hürden überwunden werden. Es müsse auch eine juristische Begleitung gewährleistet sein.



Generell müssten die Sozialämter personell und finanziell aufgestockt werden. Nicht zuletzt soll der Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfacht und die Abhängigkeit von Zuwendungen vermindert werden. Überhaupt seien diese ungenügend. "Das System von Gutscheinen und Naturalleistungen erleichtert weder die Autonomie noch die Unabhängigkeit", stellte Tunjic fest.



Eine Forderung von Pregno provozierte gestern direkt eine Reaktion des Außenministeriums: Pregno bezeichnete die medizinischen Untersuchungen, denen sich junge Männer und Frauen unterziehen müssen, wenn angezweifelt wird, ob sie auch tatsächlich minderjährig sind als „absolutes No-go, das direkt gestoppt werden muss“. Es würden Fotos der Geschlechtsteile gemacht und diese auch untersucht. Dabei habe der Europarat in einer Studie ganz klar festgestellt, dass diese Untersuchungen keine Klarheit bringen. Das Außenministerium beruft sich darauf, dass nur in den wenigen Fällen großen Zweifels an der Minderjährigkeit ein Experte des LNS die Geschlechtsteile untersuche. Ansonsten würden lediglich die Handgelenke und das Schlüsselbein geröntgt, wenn ein angeblich Minderjähriger keinen Ausweis vorlegen könne.