Ein Nachhaltigkeitscheck soll für eine kohärentere Politik sorgen. NGOs, die diesen Check schon lange fordern, blieben bei der Ausarbeitung außen vor.

Aus dem Koalitionsabkommen

Nachhaltigkeitscheck tritt Anfang Juli in Kraft

Er wird seit Langem gefordert, steht im Koalitionsabkommen und soll nun Wirklichkeit werden: der Nachhaltigkeitscheck. Ein Instrument, mit dem Ministerien und Verwaltungen überprüfen, inwiefern sich Gesetzestexte, die sich in der Ausarbeitung befinden, positiv oder negativ auf die nachhaltige Entwicklung auswirken. Vorgestellt wurde das Instrument am Mittwoch von Staatsminister Xavier Bettel (DP) und Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng).

Ausgearbeitet wurde das Instrument Bettel zufolge von der Commission interdépartementale de développement durable (CIDD) in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Abgefragt werden die zehn Prioritäten aus dem dritten nationalen Nachhaltigkeitsplan (PNDD). Zum Beispiel: Hat das Gesetz einen Impakt auf die soziale Inklusion? Auf die Landesplanung? Die Umwelt oder das Klima?

Lautet die Antwort Ja, müssen die Auswirkungen beschrieben werden. Es muss angegeben werden, welche Personenkategorien betroffen sind und es müssen Maßnahmen beschrieben werden, die die negativen Auswirkungen abfedern beziehungsweise positiv verstärken.

Informationen sind öffentlich zugänglich

Die Regierung verspricht sich davon größere politische Kohärenz, Gesetzestexte von besserer Qualität und „ein besseres Verständnis dessen, was nachhaltige Entwicklung ist“, wie Joëlle Welfring erklärte. „Der Vorteil ist“, so Xavier Bettel, „dass alle in den legislativen Prozess involvierten Akteure - das Parlament, der Staatsrat, die Regierung - und auch die Bürger sehen, welchen Impakt Gesetzestexte auf die zehn Bereiche haben“. Alle im Nachhaltigkeitscheck eingetragenen Informationen sind öffentlich zugänglich.

Der Nachhaltigkeitscheck sei „schnell ausgefüllt“ und bedeute keinen zusätzlichen bürokratischen Aufwand, allenfalls eine „administrative Komplikation“, meinte Bettel. Getestet wurde das Instrument Joëlle Welfring zufolge bei der Ausarbeitung des Gesetzes zum Pacte logement 2.0. In Kraft treten soll der Nachhaltigkeitscheck Anfang Juli.

Wir haben x-mal angeboten, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Aber es hat zu keinem Moment einen inhaltlichen Austausch mit uns gegeben. Blanche Weber, Mouvéco-Vorsitzende

Ein Kontrollorgan, das die Richtigkeit der Angaben im Nachhaltigkeitscheck überprüft, gibt es Welfring zufolge nicht. Jedes Ministerium sei verantwortlich, für eine gute Qualität zu sorgen. Eine Kontrolle sei aber durch die Nachhaltigkeitskommission bzw. die Regierung und das Parlament gegeben. „Sollten Widersprüche auftreten oder sollte das Kabinett zum Schluss kommen, dass ein Text nicht spruchreif ist, muss er eben noch einmal überarbeitet werden“.

Mouvéco: „Wurden nicht eingebunden oder befragt“

Eine Organisation, die seit vielen Jahren einen Nachhaltigkeitscheck fordert, ist der Mouvement écologique. Doch die Umweltschutzorganisation war in die Ausarbeitung des Instruments nicht eingebunden. „Wir haben x-mal angeboten, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Aber es hat zu keinem Moment einen inhaltlichen Austausch mit uns gegeben“, so die Vorsitzende des Mouvéco, Blanche Weber, am Mittwoch auf Nachfrage. „Es ist nicht zu verstehen, warum die Umweltorganisationen nicht wenigstens um ihre Meinung gebeten oder zu Rate gezogen worden sind.“

Mehr Informationen zum nationalen Nachhaltigkeitsplan und zum Nachhaltigkeitscheck auf www.nohalteg.lu.

