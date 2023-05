Mehr Beteiligung bei der Fondation Kräizbierg sorgt offensichtlich für mehr Zufriedenheit: Der soziale Dialog habe sich deutlich verbessert, sagen einstige Kritiker.

Nach Turbulenzen 2020

Nachgefragt: Was macht die Fondation Kräizbierg heute?

Ines KURSCHAT Mehr Beteiligung bei der Fondation Kräizbierg sorgt offensichtlich für mehr Zufriedenheit: Der soziale Dialog habe sich deutlich verbessert, sagen einstige Kritiker.

Zwei Jahre steht sie online: die Umfrage der Behinderten-Selbsthilfeorganisation Nëmme mat eis. Mit ihr möchte der Verein Betroffenen ermöglichen, Ungerechtigkeiten, die sie erleben, anonym zu melden. Sechs Fragen beinhaltet das Formular und sie reichen von „Welche Behinderung haben Sie?“ über „Welche Ungerechtigkeit möchten Sie melden?“ bis „Wie würden Sie sich Ihren Alltag wünschen“. Über eine Telefonnummer können Betroffene auch direkt Kontakt aufnehmen und sich vertraulich ihre Sorgen von der Seele reden.



Nur: Es macht kaum jemand und nur wenige füllen das Onlineformular aus. „Wir haben bisher so gut, wie keinen Retour auf unsere Umfrage bekommen“, räumt Patrick Hurst von Nëmme mat eis ein. Der Präsident des Vereins ohne Gewinnzweck bedauert die mangelnde Resonanz und versucht eine Erklärung: „Viele Menschen mit Behinderungen fürchten, sich öffentlich zu beschweren“. Joël Delvaux, Behindertenbeuaftragter des OGBL, führt das auf ein inhärentes Machtgefälle zurück: „Bewohner von Wohnheimen oder auch Nutzer der Werkstätten sind auf das Personal angewiesen, sodass sie sich nicht trauen, Kritik offen auszusprechen.“

Dass es keine Diskriminierungen in Behindertenheimen oder Werkstätten gibt, wird wohl eher nicht der Grund sein, dass sich kaum jemand bei Nëmme mat eis beschwert. Vor etwas mehr als zwei Jahren kochte ein seit Monaten schwelender Konflikt in der in Düdelingen ansässigen Fondation Kräizbierg hoch, der Wochen für Negativ-Schlagzeilen sorgte.

Die Stiftung, die Werkstätten und Wohnstrukturen für Behinderten unterhält, sah sich mit Mobbingvorwürfen konfrontiert. Der Gewerkschaft OGBL lag damals ein Beschwerdedossier von rund 400 Seiten vor, in denen Mitarbeiter fehlende Menschlichkeit in der Führung und ein Klima der Angst anprangerten. Manche fanden gar, die Arbeitsbedingungen in den stiftungseigenen Einrichtungen „machen krank“. Im Zentrum der Kritik: der damalige Verwaltungsratspräsident.

Zuvor waren über Monate hinter vorgehaltener Hand Klagen über Missstände zirkuliert: über mangelnde Transparenz, über übertriebene Verwarnungen. Frustrierte Mitarbeiter kündigten oder wurden krank. Irgendwann spitzte sich die Lage so zu, dass der Verwaltungsratsvorsitz seinen Hut nahm. Als neue Direktion kamen Tahar Boulehais (Verwaltung) und Vito Savino (Arbeit und Weiterbildung).

Ein Kernproblem war, dass weder die Bewohner noch das Personal ein Mitspracherecht hatten, dass es keine Anlaufstelle gab, wo sie Gehör fanden. Joël Delvaux, Behindertenbeauftragter des OGBL, rückblickend zum Konflikt in der Fondation Kräizbierg

„Danach hatte sich die Lage schnell beruhigt“, erinnert sich Joël Delvaux. Der Leiter der Abteilung Arbeitnehmer mit Behinderungen vom OGBL blickt nachdenklich auf die Zeit zurück: „Ein Kernproblem war, dass weder die Bewohner noch das Personal ein Mitspracherecht hatten, dass es keine Anlaufstelle gab, wo sie Gehör fanden“, so seine Analyse im Rückblick.

Das Defizit sei inzwischen behoben - der Verwaltungsrat wurde neu zusammensetzt und die Struktur neu aufgestellt: Heute sitzen Personaldelegierte im Verwaltungsrat, die Familienangehörigen verfügen ebenfalls über eine beratende Stimme. Und über einen Vertreter sowie über den Heimrat können sich auch Bewohner der Heimstrukturen einbringen. Außerdem wurde die Mandatszeit limitiert. „Seitdem hat der soziale Dialog deutlich verbessert“, sagt Delvaux. Das sind gute Nachrichten. Der Patientevertriedung, vom „Wort“ kontaktiert, liegen seitdem keine neuen Beschwerden vor.

Einige gravierendere Vorwürfe „im Sand verlaufen“

Neben den Mobbingvorwürfen standen zudem Anschuldigungen von sexualisierter Belästigung im Raum. Die seien „im Sand verlaufen“, sagt Joël Delvaux. Eine Anfrage des „Luxemburger Wort“ bei der Justiz blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Um sich einen tieferen Einblick zu verschaffen, hat die neu zusammengesetzte Leitung eine externe Stelle damit beauftragt, das Personal zu ihren Arbeitsbedingungen, ihrer Zufriedenheit und mehr zu befragen. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. „Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir sie intern besprechen und uns konkrete Aktionen überlegen“, verspricht Boulehais, Verwaltungs- und Finanzdirektor der Fondation.

Wir werden uns konkrete Aktionen überlegen. Tahar Boulehais, Verwaltungsdirektor der Fondation Kräizbierg

Ein Indikator zur Zufriedenheit und Wohlempfinden der Belegschaft sind, neben anderen, die Fehlzeiten. „Wir analysieren diese ebenfalls“, so Boulehais. Beschäftigte hatten dem „Wort“ berichtet, das Arbeitsklima habe sich nach dem Wechsel in der Direktion spürbar verbessert. Zwei Bewohner von stiftungseigenen Heimstrukturen hat das „Wort“ zu ihrer Zufriedenheit befragt: Beide verbinden mit dem Wechsel an der Spitze die Hoffnung, dass „das Empowerment für uns Menschen mit Behinderung fortschreitet“. Die neue Beteiligung am Rat „ist ein wichtiges Signal und ein richtiger Anfang“, findet eine Bewohnerin, die ebenfalls anonym bleiben will.

Angst, mit offenem Visier zu kritisieren

Die Angst, mit offenem Visier über Missstände zu reden, ist ein Phänomen, dem Hurst und Delvaux bei ihrer freiwilligen und beruflichen Arbeit mit und für Betroffene häufig begegnen: „Für uns wäre wichtig, dass die Heime unabhängig kontrolliert werden und es externe Stellen gibt, an die sich Betroffene vertrauensvoll wenden können“, unterstreicht Hurst.

Claudia Monti, Médiateur und Kontrolleurin freiheitsentziehender Einrichtungen in Luxemburg, hatte diese (neue) Zuständigkeit im Rahmen der Missstände in Alten- und Pflegeheime während der Covid-19-Pandemie angeregt. Die Menschenrechtskommission und die Antidiskriminierungsstelle (CET), dessen Präsident Hurst ist, hatten sie ebenfalls gefordert. „Das ist leider ohne Konsequenzen geblieben“, bedauert Hurst.

Die Zurückhaltung sieht Delvaux auch bei anderen Themen, etwa bei der Diskussion um die anhaltenden Probleme beim Behindertentransport Adapto. Seit Monaten zirkulieren Klagen über das neue Online-Reservierungstool, das die Nutzung des Fahrdienstes für Behinderte eigentlich verbessern sollte: „Ich glaube, es wurden noch nie so viele parlamentarische Anfragen zum Adapto gestellt wie jetzt“, sagt Delvaux, der die Entwicklung positiv bewertet. „Bei sämtlichen Parteien stößt das Thema auf Interesse.“

Doch als es darum geht, Unterschriften für eine Petition zu sammeln, die neulich bei der Chamber eingereicht wurde und die einen „funktionierenden“ Adapto fordert, ist von Interesse nicht mehr viel zu sehen: Zehn Tage nach Start besagter Petition 2749 sind gerade etwas mehr als ein Drittel der notwendigen 4.500 Unterschriften gesammelt, die für eine Anhörung im Parlament nötig sind.

„Wir sind alle in einer paternalistischen Kultur aufgezogen. Viele tun sich schwer damit, selbst für ihre Rechte einzustehen“, beobachtet Delvaux selbstkritisch. Nach Selbstreflexion klingt diese Aussage der Kräizbierger Direktion: „Umfragen allein helfen, wenn nicht konkrete Verbesserungen folgen“, sagt Boulehais. Eines lässt sich drei Jahre nach den Turbulenzen um einen der wichtigsten Akteure im Behindertenbereich also festhalten: Neue Strukturen der Beteiligung helfen bei der Aufarbeitung und sorgen für mehr Zufriedenheit. Einbringen müssen sich alle Beteiligten aber selbst.

