(tom) - Am Donnerstag ist Jean-Paul Harpes im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Harpes war Professor für Philosophie am Centre Universitaire de Luxembourg und Vorsitzender der nationalen Ethikkommission. Seine Forschungsschwerpunkte waren theoretische Ethik, Theorie der Demokratie, Bioethik und Menschenrechte. Auf Radio 100.7 moderierte er Sendungen mit ethischen Fragestellungen.

Harpes wurde 1934 in Luxemburg geboren. Er studierte an der Sorbonne in Paris, wo er 1957 promoviert wurde. 1969 begann er als Professor am Centre Universitaire, dessen Vizepräsident er ab 1987 für zehn Jahre war.