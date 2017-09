(TJ) - Nachdem bekannt worden war, dass die ADR-Kandidatin Christiane Kies sich mit fremdenfeindlichen und hetzerischen Aussagen gegen Muslime in sozialen Netzwerken und auf der Video-Plattform Youtube einen zweifelhaften Namen gemacht hatte, war um ihre Haltung eine starke Polemik ausgebrochen.



In der Nacht zum Mittwoch hat die "Sprachlehrerin", wie sie sich selber sieht, per Email an die Redaktion von RTL ihren Rücktritt als Kandidatin und als ADR-Mitglied mitgeteilt. Allerdings nicht ohne die Journalisten zu attackieren: Die Reportagen seien "böswillig und lügnerisch", so Kies.

Doch damit nicht genug: Kies fokussiert sich nicht mehr auf Muslime sondern sieht in dem Schreiben die wahren Terroristen nun in den Luxemburgern, die sie abwertend als "Luxos" bezeichnet. Diese hätten Politiker, die sich für sie einsetzen nicht verdient und sie schäme sich für dieses Volk.



Kies wünscht sich, dass man in Luxemburg noch möglichst viele Ausländer aufnehme und dass das Land von diesen dominiert werde "parce que les Luxos ne méritent rien d’autre que d’être humiliés".

Mit dem Satz "le Luxembourg n'est plus mon pays, et j’ai honte d’être Luxembourgeoise" schließt Kies ihre Mitteilung ab.



Damit dürfte die umstrittene Kandidatin der ADR wohl einen Gefallen getan haben. Der Abgeordnete Roy Reding, der am Dienstag gegenüber wort.lu eingestanden hatte, die Kandidatin nicht ausgiebig genug "durchleuchtet" zu haben, hatte seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Kies möge aus diesem Debakel die eigenen Konsequenzen ziehen.

Ob die Partei nichts von den fragwürdigen Aussagen von Kies gewusst hat, sei dahingestellt. Immerhin hatte eine in Sachen Flüchtlingshilfe engagierte Dame bereits Ende August ihren Rücktritt aus der ADR wegen der Aussagen von Kies eingereicht. Sie hatte die Parteiführung zuvor mehrmals auf deren fremdenfeindliche Haltung hingewiesen und in ihrem Rücktrittschreiben Beispiele beigefügt.