"Nach méi no bei dir" – Es geht um gar nichts, dafür aber so richtig

Von Frank Engel *

Der Wahlkampf hat begonnen. Diese endlose Veranstaltung, die Luxemburg noch bis zum 8. Oktober heimsuchen wird. Damit dieses Spektakel extra lange dauert, wurde sogar unsinnigerweise die Gemeindewahl um sechs Monate vorgezogen, damit dieses Jahr zweimal gewählt werden kann. So geht dann im Juni die erste Kampagne nahtlos in die zweite über. Die einzigen Unterbrechungen werden wohl die „Päischtcroisière“ und die „Schueberfouer“ sein, weil dort die allermeisten Politiker, die „no bei dir“ sein wollen – also quasi 110 Prozent aller Kandidaten – selbst in den Ring müssen, und für alle anderen „Dëppefester“ und Sportveranstaltungen dann keine Zeit haben werden.



Das Wahlkampfabkommen ist eine Farce

Bei all dem Geld, das jene Parteien, die es sich leisten können, heute schon für Kommunikationsberatung verbraten, könnte man das sogenannte „Wahlkampfabkommen“ mit seinen symbolischen Höchstbeträgen für politische Werbetätigkeit auch gleich in die Tonne treten. Es herrscht bereits jetzt ein Kommunikationshype, der Millionen verschlingt, ohne dafür irgendeine Lösung für irgendein Problem auch nur anzudeuten.

Wenn die SNHBM überhaupt noch Wohnungen anbietet, campieren Hunderte Menschen über Nacht vor der Dienststelle, wo sie ihren Antrag auf eine solche einreichen wollen. Der Wohnungsmarkt wird in den kommenden Monaten wohl zum Erliegen kommen, mit den entsprechenden Konsequenzen für Tausende Wohnungssuchende, die bereits im Land sind oder zu uns ziehen wollen.

In der Hauptstadt gibt es zwar nicht genug Sicherheit, dafür aber zu viele Bettler, und deshalb werden die jetzt verboten. Die Armut im Lande steigt weiter an, das Verkehrschaos nimmt weiter zu, Klimaziele werden nicht erreicht (das werden sie auch sonst nirgends, es soll niemand glauben, die Unfähigkeit in Luxemburg müsste sich des internationalen Vergleichs schämen), kein Mensch wird in einer medizinischen Notaufnahme versorgt, bevor er durch schier endloses Warten seine Lebensfähigkeit ohne jeden ärztlichen Eingriff unter Beweis gestellt hat. Und was macht die Politik?

Nun, sie – zeigt sich. Es vergeht kein Tag, an dem nicht alle Minister der großherzoglichen Regierung und sämtliche Mitglieder und -Innen des luxemburgischen Parlaments mittels Fotos und Emojis mitteilen, dass sie bei der Arbeit sind. „Moies geet dach besser mat Kaffi“, kann man unter, über oder neben den Bildchen lesen. Oder „Wéi ëmmer am Asaz fir eis Matbierger“. Ist man „Stater“, heißt es selbstverständlich „ons Matbierger“. Alternativ gibt es „Mol nees fréi lafen, ee Genoss“, „Haut wollt ech eppes baken“, oder „Ee Wahnsinnsconcert, mir lafen elo nach d’Schudderen de Réck erof“. Fällt Ihnen etwas auf? Genau: es geht immer nur um wichtige politische Sachverhalte. Wer da schreibt und postet, hat wirklich etwas mitzuteilen.

Schmutzige Finger in offenen Wunden

Wenn es schlimm kommt, sind Politiker sogar zu ganz besonders Ekligem fähig. Dann legen sie den Finger in die Wunde. Dabei sollte doch klar sein, dass all diese ungewaschenen Finger in den Wunden zu Entzündungen führen, im schlimmsten Fall zu Blutvergiftungen. Auf den Gedanken, die Wunde zu behandeln, kommt keiner. Und damit sind wir mitten im Kern des Problems, sozusagen in seiner Eiterblase: Es geht nicht darum, irgendetwas zu verbessern. Es geht nur darum, zu unterstellen, alles wäre irgendwie schlecht und korrupt und gegen das Volk. Dagegen hilft nur das gnadenlose Anklagen des Establishments und des politischen Gegners. Getreu der alten Maxime von Jörg Haider: „Sie sind gegen uns, weil wir für euch sind“. Brandgefährlicher Populismus.

Wenn man keine Inhalte hat, inszeniert man sich als Vertreter der wirklichen Volksinteressen. Ein Volk, das Fragen hat, Zweifel und Skepsis gegenüber den Herrschenden. Das amüsiert man dann in Ermangelung jeder politischen Vorschlagskraft mit Ablenkung von den echten Problemen. Dazu dienen Anrempelungen im Parlament (Stichwort: „Topert“, Stichgeste: der ausgefahrene Mittelfinger), grenzdebile parlamentarische Fragen stellen, und, in letzter Zeit wieder erschreckend beliebt: die Denunzierung.

„Dénoncer au lieu de proposer“

Weil es verschiedenen Parteien ja doch um etwas geht, hat eine von ihnen vor kurzer Zeit eine Kampagne gestartet, um ausländische Mitbürger davon zu überzeugen, sich in die Wählerlisten einzuschreiben. Dabei hat besagte Partei wohl auch an Haustüren geklingelt, um die dort wohnenden Menschen persönlich anzusprechen. Das kann – muss aber nicht! – als politische Hausiererei betrachtet werden und wurde deshalb von der Partei der Seeräuber bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Dabei handelte es sich, was die Freibeuter anbelangt, um die x-te Denunzierung irgendeines Tatbestandes, dazu kommen im Verlauf der Zeit zahlreiche Zivilklagen gegen alles und jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Politische Inkompetenz und Inhaltslosigkeit sind lästig, müssen aber in jeder Demokratie ertragen werden. Das organisierte Denunziantentum ist unerträglich. Wer seine politischen Ziele nicht mit politischen Mitteln zu erreichen vermag, der soll sich aus diesem Geschäft zurückziehen, anstatt die ohnehin überlastete Justiz mit seinem heiligen Zorn zu überfrachten. Kein Mensch braucht Parteien, die konsequent jeden vor Gericht zerren, der ihnen nicht in den Kram passt.

Dabei könnte es in diesem langen Wahlkampf um echte Herausforderungen gehen. Zum Beispiel darum, ein Wachstumsmodell zu ersinnen, das sich in die Großregion ausweitet, um ein gleichmäßigeres Bevölkerungswachstum zu erlauben, die Verkehrsbewegungen zu dezentralisieren und industriellen Betrieben Standorte anzubieten, die zu ihnen und zur Umgebung passen. Dass das nicht in allen luxemburgischen Dörfern funktionieren kann, dürfte vielen im Lande klar sein. Von einem solchen Wachstumsmodell hätten auch die Gemeinden etwas, besonders wenn deren Finanzordnung derart umgebaut würde, dass sie nicht mehr auf Gedeih und Verderb von einer Geldverteilung abhängig sind, deren Hauptgrundlage bis heute die Einwohnerzahl bleibt.

„D’Leit wëllen dat net“

Man könnte vernünftig und konsensorientiert über Sicherheit im öffentlichen Raum reden, über einen Wohnungsbau, der nicht mehr ausnahmsweise sozial ist, sondern allgemein erschwinglich. Das bekommt man mit esoterischen Debatten über steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und den unsäglich konzeptlosen „Pacte logement“ aber nicht hin. Man könnte über Sinn und Unsinn von Transportinfrastrukturen sprechen, darüber, wie endlich das Eisenbahnnetz leistungsfähiger gemacht werden kann und mehr Züge mehr Menschen pünktlich transportieren würden. Man könnte versuchen, einen Staat und Gemeinden zu ersinnen, die landesplanerisch durchdacht und deshalb tatsächlich der Lebensqualität förderlich sind, anstatt es sein zu lassen, weil: „d’Leit wëllen dat net“.

„D’Leit wëllen dat net“. Dieser Satz erklärt fast jedes Versagen, jedes Versäumnis, jede Untätigkeit der luxemburgischen Politik. Meistens bezieht er sich auf Dinge, zu denen man die Menschen nie befragt hat. Sie weder informiert, noch konsultiert, noch ihnen überhaupt etwas vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob die Leute in Luxemburg gegen wirkliche, einschneidende und vernünftige Politik wären. Aber ich weiß, dass sie sicher nicht ständig von Politikern belästigt werden wollen, die sich ihnen ohne jeden Anlass bei jedem sich bietenden Anlass regelrecht aufdrängen. Dass sie Konzerte und Fußballspiele besuchen wollen, bei denen sie Künstler und Sportler sehen können, und nicht Kandidaten und politische „Ekippen“.

Die Wählerinnen und Wähler wollen Politiker, keine Amateurschauspieler, die ihnen pausenlos auf der Pelle hocken und sie mit ihren sozialen Erlebnissen und Bedürfnissen belästigen. Sie wünschen sich Vertreter, die ihren Job erledigen und ihre Arbeit sowie ihre Ziele in ganzen zusammenhängenden Sätzen erklären können. Wir wollen gewählt werden? Dann Schluss mit der platten Anbiederung! „Weise gëllt!“

* Der Autor ist Sprecher und Spitzenkandidat von Fokus





