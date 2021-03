Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sei die Gesundheitsministerin laut einer Mitteilung nun auf dem Weg der Besserung.

Nach Krankheitsfall: Ministerin Lenert auf Weg der Besserung

(SC) - Eine Mitteilung des Gesundheitsministeriums lässt am Donnerstagnachmittag verlauten, dass Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) nach nicht näher benannten gesundheitlichen Problemen, die am Dienstag aufgetaucht sind, auf dem Weg der Besserung sei. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt, wo sie sich einer medizinischen Kontrolle unterzog, habe sich ihr Gesundheitszustand rapide verbessert, sodass sie wieder nach Hause zurückkehren konnte. Hier wird sie sich noch einige Tage auskurieren.

Ministerin Lenert nahm am Mittwoch überraschend nicht an einer Pressekonferenz mit Premierminister Bettel teil. Dieser gab gesundheitliche Gründe für ihr Fehlen an. Der Direktor der Santé, Jean-Claude Schmit, sprang bei dem Pressetermin für die Ministerin ein.

