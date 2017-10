(BB) - Wie schnell zahlt die Krankenkasse Arztrechnungen zurück? Nach dem Befinden vieler Versicherten dauert es zu lange. Unlängst hatte sich ein Leser in einem Schreiben im "Wort" beschwert. "Ich machte bisher schlechte Erfahrungen", erzählte Jan-Dirk Buttmann. Dreieinhalb Monate habe er auf die Gutschrift nach einem Arztbesuch in Luxemburg gewartet. Für eine Behandlung im Ausland seien von der Genehmigung bis zur Rückerstattung zehn Monate verstrichen.

Die CNS erklärt auf Nachfrage hin: Im Schnitt liege die Wartezeit für nationale medizinische Auslagen "zwischen zwei und vier Wochen". Für Behandlungen im Ausland kann es "schon bis zu drei Monate dauern, weil wir die Angaben näher überprüfen müssen", so die Sprecherin der Gesundheitskasse. Die Prozeduren seien hier langwierig.



Personalbedarf bleibt unverändert



Nun bietet die CNS seit Mitte Oktober an, die Auszüge von Rückerstattungen in elektronischem Format zu beziehen. Wurden die Bestätigungen bislang lediglich per Post zugestellt, so sind sie fortan auch über die staatliche Internetplattform Myguichet.lu abrufbar. Das vereinfache dem Austausch zwischen dem Staat und seinen Bürgern, hatte Sozialminister Romain Schneider erläutert.

Auf die eigentliche Arbeit der CNS-Mitarbeiter hat das elektronische Angebot allerdings kaum Einfluss. Die Überprüfungen und Abrechnungen müssen unverändert durchgeführt werden, ganz gleich ob die Versicherten ihre Auszüge dann in schriftlicher oder elektronischer Form erhalten.

An den Wartezeiten und den notwendigen Personalressourcen wird sich also nichts ändern. "Der neue Service spart sicherlich Papier und Briefmarken. Aber für den personellen Bedarf macht es keinen Unterschied", so die Sprecherin weiter.



2000 Personen melden sich fürs neue Onlineangebot

Dass die Auszüge nun zu jeder Zeit vom Rechner heruntergeladen werden können, stößt auf reges Interesse. 15 Tage nach der offiziellen Präsentation haben sich 2.000 Versicherte für den Onlinedienst registriert. Das neue System funktioniere recht gut, meint die CNS-Sprecherin. Es gebe kaum Beschwerden.



Für praktische Fragen über Umgang und Registrierung verweist die CNS auf den Helpdesk von MyGuichet.lu.