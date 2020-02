Nach der Trennung kam der Absturz

Beschäftigung und soziale Kohäsion: Jeder Fünfte von Armut bedroht

In Luxemburg steigen die sozialen Ungleichheiten an. 2016 war jeder fünfte Einwohner in Luxemburg von Armut bedroht. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Statec über Beschäftigung und soziale Kohäsion hervor.