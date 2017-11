(ham) - "Der 8. Oktober 2017 war ein sehr guter Tag für die CSV", fasst Laurent Zeimet das Resultat seiner Partei bei den jüngsten Kommunalwahlen zusammen, ohne aber die lokalen Sektionen zu vergessen: Dank deren unermüdlichen Engagements habe die CSV ihre Präsenz in den meisten Gemeinden nochmals ausbauen können, so der Generalsekretär der Christlichsozialen.

Mit 209 Mandaten konnte die CSV in den Proporzgemeinden mehr als ein Drittel der 600 Sitze für sich entscheiden, ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber 2011. In 27 Gemeinden gelang es der Partei, an Stimmen nochmals zuzulegen, während in fünf Gemeinden sogar die absolute Majorität heraussprang.

Ähnliche Resultate konnte die CSV in den Majorzgemeinden verbuchen: Von 164 Kandidaten wurden deren 121 gewählt. Davon werden 23 Parteimitglieder den Bürgermeistereid ablegen, 26 weitere werden vom Innenminister als Schöffen vereidigt.

Zwei von Drei



Stolz war Zeimet denn auch über den Umstand, dass die CSV in zwei der drei neuen Proporzgemeinden künftig alleine regieren kann, nämlich Clerf und Bissen. In Ulflingen sprangen aber immerhin noch 41,23 Prozent heraus. In puncto Listenstimmen hat die Partei in 40 Gemeinden zulegen können, in der Hälfte davon sogar um mehr als zehn Prozent.



In 21 der 46 Proporzgemeinden stellt die CSV künftig den Bürgermeister, ein Plus von fünf Prozent. Daneben gingen 42 Schöffen- (+15 Prozent) und 146 Gemeinderatsmandate an die Christlichsozialen, die damit in 30 Schöffenräten vertreten sein werden.

"In zwei Gemeinden sind wir in einer Dreier-Koalition vertreten. In zwölf weiteren Räten koalieren wir mit der LSAP. Es wurden fünf Koalitionsabkommen mit den Grünen unterzeichnet, sechs mit der DP. Damit beweist die CSV, dass sie mit sämtlichen demokratischen Parteien gut zusammenarbeiten kann", so das Fazit des Generalsekretärs.



Kämpferisch in die Zukunft



Trotz aller Überschwänglichkeit wollte Parteipräsident Marc Spautz die negativen Punkte nicht vergessen: "In drei Gemeinden kamen wir nicht über 20 Prozent heraus", so Spautz. Man wolle nun zusammen mit den betroffenen Sektionen die Gründe analysieren und daran arbeiten, in sechs Jahren über die symbolische Marke herauskommen zu können.



Überhaupt gab sich ein sichtlich zufriedener und selbstsicherer Parteipräsident kämpferisch: Das gute Resultat soll noch ausgebaut werden. Man wolle die kommenden sechs Jahre beispielsweise nutzen, um als Partei zu überzeugen und in anderen Hochburgen an den absoluten Majoritäten der Konkurrenz zu rütteln.



Aufgegangen sei auf jeden Fall die Nachwuchspolitik der CSV. Die Partei hatte nämlich ein Förderprogramm auf die Beine gestellt, um den jungen Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Und der Erfolg gebe ihnen Recht: 30 Mandatsträger sind jünger als 34 Jahre. Die CSV werde die Nachwuchspolitiker auch weiterhin betreuen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, so Spautz, der auch den Blick nach vorne richtete.

In der kommenden Woche nämlich wird die Parteispitze dem Nationalrat ein Konvent vorschlagen, bei dem die vier regionalen Listen für die Parlamentswahlen abgesegnet werden sollen. Sollte der Parteivorstand dem Vorschlag statt geben, wird die CSV am 24. März 2018 in Ettelbrück ihre Kandidaten für die Parlamentswahlen im Herbst nominieren.