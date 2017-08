Von Bérengère Beffort und Danièle Hayum

Freitagmorgen auf dem Flughafen in Findel. Ein Sommertag, an dem viele Familien und Paare in den Urlaub verreisen. Weniger als 24 Stunden zuvor ist ein Terrorist in die Menschenmenge auf der Flaniermeile "Las Ramblas" in Barcelona gerast. Es mag nicht der erste - und wahrscheinlich nicht der letzte - feige Angriff auf unschuldige Menschen sein, doch die Brutalität des Geschehens schockiert erneut.

Dem Wahn und der Gewalt begegnen viele Menschen mit einer bedächtigen, tapferen Haltung. Natürlich haben sie ein mulmiges Gefühl. Aber sie versprühen Zuversicht. Die Urlauber lassen sich nicht unterkriegen und bekunden Solidarität mit den Opfern.

Wenn man aufhört, zu reisen... dann lebt man nicht mehr.

Nach Paris, Berlin, Manchester und nun Barcelona setzten die Menschen am Freitagmorgen auf dem Flughafen in Findel ein Zeichen: "Wir knicken vor dem Terror nicht ein". Das Leben geht weiter.