Mut-Macher

Die LSAP zeigt sich sehr zufrieden mit ihrer Regierungsbilanz. Im Sozialen, das immer noch zum Kerngeschäft der Sozialisten zählt, hätten die Macherqualitäten jedoch ausgeprägter ausfallen können.

Da ist das Mitteilungsbedürfnis dann schon ziemlich ausgeprägt: Gleich zweimal lassen die Sozialisten in diesen Julitagen ihre Regierungsarbeit seit 2013 Revue passieren, mit der Schlussfolgerung „Fast alles richtig gemacht“.



Viel gemacht hat in dieser Legislaturperiode LSAP-Minister Dan Kersch: Die Reform der Gemeindefinanzen und der Rettungsdienste, die Trennung von Kirche und Staat, das Omnibus-Gesetz und das Ende der 80/80/90-Regelung stehen für die bei seinem Leader Etienne Schneider so geschätzten Macherqualitäten. Schade für die Sozialisten, dass die Fleißarbeit im Intérieur und in der Fonction publique nicht wirklich zum Kerngeschäft der Partei zählt, die den Kampf für die soziale Gerechtigkeit immer noch gerne als Alleinstellungsmerkmal beansprucht. Folglich verliert „Fast alles richtig gemacht“ vor diesem Hintergrund an Aussagekraft. Und der Schneider-Satz „Wir werden mit keiner Partei eine Regierung bilden, die nicht gewillt ist, den Schwachen unter die Arme zu greifen“ kann dahingehend gedeutet werden, dass im Sozialem Nachholbedarf besteht – trotz der Regierungspartei LSAP.



Denn wer, wenn nicht die Sozialisten hätte sich in den vergangenen fünf Jahren, in denen sich die Grünen um den Öko-Anstrich des Landes gekümmert und die Liberalen sich als Budgetsanierer inszeniert haben, dafür engagieren müssen, dass die Lasten zwischen schwachen und starken Schultern anders - gerechter - verteilt werden? Wer jedoch jahrelang nicht zuhört, wenn die Caritas in ihrem Sozialalmanach gebetsmühlenartig das steigende Armutsrisiko oder die Wohnungsmarktmisere thematisiert, und erst auf der Zielgeraden der Legislaturperiode beziehungsweise in seinem nächsten Wahlprogramm eine Mindestlohnerhöhung von 100 Euro in Aussicht stellt, der will die Wähler düpieren.



Glaubwürdige Alternative einer Oppositionspartei



Beispiel Logement. Nach Oktober 2018 will die LSAP eine „Wohnungsbauoffensive starten, die den Namen auch verdient“, so Spitzenkandidat Schneider. Hätte sich seine Partei schon früher um den Wohnungsbau beworben, hätte sie dort ihre Macherqualitäten unter Beweis stellen können. Stattdessen war Defensive Trumpf, als Beobachter mit Regierungsstatus. Nun mag die Idee eines Superministeriums, in dem die Wohnungsbauoffensive koordiniert wird, wie ein kluger Schachzug klingen. Sie wäre willkommener für Blau-Rot-Grün gewesen, wenn sie in der politischen Logik des Neuen und Originellen schon bei der Auswechslung der glücklosen DP-Ressortministerin im Dezember 2015 umgesetzt worden wäre.



Nach den kommenden Oktoberwahlen tätig werden zu wollen, entspricht der Taktik einer Oppositionspartei, die die Lösung parat hat, so sie denn die Chance zum Regieren bekommt. Und so würde die Idee des Superministeriums aus dem Mund von Déi Lénk glaubwürdiger klingen. Umso mehr, als auch die kommunale Bilanz gegen die Sozialisten spricht. In vielen Gemeinden war/ist die LSAP in der – alleinigen – Verantwortung, ohne dabei jene Wohnungsbauhebel kräftig zu betätigen, die die Schöffen- und Gemeinderäte in ihren Händen halten – Stichwort Sozial- oder Mietwohnungen.



Die neue Regierung müsse den Mut haben, im Wohnungsbau neue Wege zu gehen, meint Etienne Schneider. Die Frage bleibt offen, weshalb seine Partei diesen Mut nicht längst schon aufgebracht hat. Die sozialistische Parteibiografie weist 29 Jahre Regierungsbeteiligung seit 1984 auf.