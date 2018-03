Musterschüler im Fach "Integration"

Am Montag bekamen die Schüler von zwei Classes d'accueil des Lycée Technique du Centre (LTC) in Kirchberg Besuch von Außenminister Jean Asselborn. Beim Zusammentreffen wurden Fragen über Europa beantwortet und Ideen über Migration ausgetauscht.

Die sogenannten Übergangsklassen gibt es seit den 80er Jahren in Luxemburg. Sie bieten ausländischen Kindern unter anderem die Chance die Sprachen des Landes intensiv zu erlernen, bevor sie in der Regel nach einem Jahr in das reguläre Schulsystem integriert werden.

Am Montagmorgen warteten die Schüler des Lycée Technique du Centre (LTC) gespannt auf das Eintreffen von Außenminister Jean Asselborn. Als dieser ankam, hat er zuerst zwei Klassen mit Migranten- und Flüchtlingskindern besucht. Danach hielt er eine Konferenz und anschließend aß er mit den jungen Schülern zu Mittag.



In der ersten Classe d'accueil begrüßten acht Schüler den Minister auf Französisch, zwei weitere trauten sich das Ganze auf Luxemburgisch zu machen. In der Klasse von zehn Schülern sind acht verschiedene Nationalitäten: Drei Schüler kommen aus Syrien, ein aus Afghanistan, ein aus dem Irak, eine Schülerin kommt aus Portugal, dann noch jeweils ein Schüler aus China, aus Kosovo, aus der Dominikanischen Republik und aus Eritrea.



Insgesamt hat der Kirchberger Komplex des Lycée Technique du Centre 420 Schüler, davon sind rund 80 Migranten- und Flüchtlingskindern die auf sieben Classes d'accueil verteilt sind. Die Schülerzahl dieser heterogenen Übergangsklassen variiert ständig. Einige Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren kommen mitten im Schuljahr hinzu, andere verlassen die Classes d'accueil und werden in "normale" Klassen integriert.

Die meisten Übergangsklassen sind französischsprachig. Luxemburgisch wird in den Schulstunden ebenfalls gesprochen, dient aber nicht als Unterrichtssprache. Die Minderjährigen verstehen nämlich, wenn sie nach Luxemburg kommen, oft überhaupt keine Sprachen des Landes und müssen somit mindestens ein Jahr lang intensiv Französisch lernen, um danach überhaupt die Möglichkeit zu haben in das reguläre Schulsystem aufgenommen zu werden.



In Zukunft sollen auch englischsprachige Classes d'accueil entstehen, da auch bereits im regulären Schulsystem, wie zum Beispiel im städtischen Kolléisch, komplette englischsprachige Schullaufbahnen (von 7ème bis 1ère) angeboten werden, wo die Migrantenkinder später untergebracht werden können.



Es gibt aber auch Einwanderer und Flüchtlinge, die vorher in ihrem Heimatland nicht eingeschult waren. Andere kommen aus Ländern mit einem komplett anderen Alphabet, wie zum Beispiel die Chinesen oder Menschen aus arabischen Ländern. In beiden Fällen müssen die Schüler erstmals alphabetisiert werden, dass heißt, sie müssen das lateinische Alphabet lernen, um in Luxemburg überhaupt schulisch formiert werden zu können.

Die Vorkenntnisse und Lernniveaus der Jugendlichen sind demnach nicht alle gleich. Für die Lehrer ist die Leitung einer solche Klasse eine tägliche Herausforderung aber auch eine multikulturelle Bereicherung. "Jeden Tag können neue Schüler in einer Classe d'accueil aufgenommen werden. Es ist nicht wie in herkömmlichen Klassen. Wir versuchen deswegen in den Übergangsklassen weniger Lehrer einzusetzen, die dann selbst mehr als ein Fach unterrichten, und so mehr Zeit mit den Schülern verbringen, sie besser kennenlernen und somit auch intensiver betreuen können", erklärt Denise Rosswinkel, Direktionsbeauftragte des LTC.



Die Ipad-Classrooms sind Klassen in denen die Classe d'accueil Schüler von der Technologie profitieren, um in ihren individuellen Lernrhythmus Aufgaben zu erledigen.

Die Entwicklung der Schüler muss deshalb stets vom unterrichtenden Lehrer festgehalten werden. "Es ist wichtig die Schüler von nahem zu begleiten, um festzustellen, wie schnell sie lernen und wann sie bereit sind in eine reguläre Klasse zu wechseln", sagt Denise Rosswinkel. Die schulischen Niveaus der Jugendlichen seien sehr unterschiedlich, deshalb hätte man in den vergangenen Jahren auch an der Diversifizierung der seit den 80er Jahren bestehenden Classes d'accueil gearbeitet.



In dieser Hinsicht gilt der LTC hierzulande als Pionier; Mit dem Projekt "ACCU +" werden Schüler auch nach einem Unterrichtsjahr in der Classe d'accueil weiterhin eng betreut und sprachlich gefördert, damit sie nicht, wie es oft in der Vergangenheit der Fall war, den Sprachen wegens in eine untere Schulstufe eingegliedert werden müssen.



Projekt ACCU +

In der Regel soll ein Migranten-, Flüchtlingskind nur ein Jahr in einer Classe d'accueil verbringen. Anders als in der Grundschule, wo die Kinder noch bis zur sechsten Klasse gleichermaßen unterrichtet werden, werden die Jugendlichen im Lyzeum in verschiedene Stufen (préparatoire, général, classique u.s.w) eingegliedert. Früher war es oft so, dass Migrantenkinder, die nach einem Jahr Classe d'accueil noch immer Schwierigkeiten mit den Unterrichtssprachen hatten, daraufhin in eine niedrige Stufe im regulären Schulsystem eingegliedert wurden. Diese Vorgehensweise demotivierte nicht nur die betroffenen Schüler - die oft in anderen Fächern sehr gut waren - sondern sperrten ihnen teils auch Türen für die Zukunft.



Die ACCU + Klasse beschäftigt sich - nach der Classe d'accueil - intensiv mit den Schülern, die zum Beispiel auf sprachlicher Ebene noch Hilfe brauchen und somit noch nicht die nötigen Kompetenzen haben, um in den regulären System einzutreten. Hauptsächlich Französisch, aber auch Luxemburgisch und Englisch stehen auf dem Programm der ACCU + Klassen. Außerdem sind diese Schulklassen sogenannte Digital Classrooms, das heißt, jeder Schüler hat ein Ipad mit dem er arbeiten kann; dies soll den Lernprozess der Schüler vereinfachen, da sie so in ihrem individuellen Rhythmus arbeiten können.