Vermittlungsangebot der Adem

Muss eine Tanzpädagogin als Stripperin arbeiten?

Yannick LAMBERT Arbeitslose können mit Sanktionen belegt werden, wenn sie den Vermittlungen durch die Adem nicht nachkommen. In einem konkreten Fall wirft das Fragen auf.

Die luxemburgische Arbeitsagentur vermittelte einer Arbeitsuchenden eine Stelle als „Tänzerin, Stripperin und Escort“ in einem Nachtclub in Ingeldorf. Das warf bei Parlamentariern die Frage auf, welche Praktiken die Regierung anwendet, um Arbeitslosen zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen.



Die auf den 4. Mai datierte Empfehlung sorgte für einigen Wirbel, als sie Ende vergangener Woche in den sozialen Medien die Runde machte. Die grünen Abgeordneten Dunja Bernard und Charles Margue wandten sich mit einer parlamentarischen Frage daraufhin an Arbeitsminister Georges Engel, in dessen Zuständigkeit die Adem liegt.



Arbeitsuchende müssen nachweisen, dass sie mit Arbeitgebern Kontakt aufgenommen haben, wenn sie von der Adem eine Empfehlung erhalten. Tun sie dies nicht, kann ihnen das Arbeitslosengeld gekürzt werden, oder die Agentur kann keine von weiteren Vermittlungen absehen. Die Person, die die Stelle als Stripperin vorgeschlagen bekam, hatte eine Qualifikation in „pädagogischem Tanz“.

Die Abgeordneten der Grünen fragen nun, ob die Vermittlung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgte, wie die Agentur ihre Entscheidungen trifft und welche Strafen der Bewerberin drohen. Sie fragen auch nach den Rechten der Bewerber - z.B. der Möglichkeit, gegen eine Vermittlung Widerspruch einzulegen.



Eine von der Adem im Dezember auf einer RTL-Jobbörse ausgeschriebene Stelle, die der Beschreibung entsprach, war noch bis mindestens letzten Monat online, wie die Luxembourg Times feststellen konnte.



Im März waren knapp über 14.500 Arbeitsuchende bei der Adem registriert - etwa 800 weniger als vor einem Monat und 4.100 weniger als vor einem Jahr.



Die Arbeitgeber meldeten im vergangenen Monat über 5.200 neue Stellen, Ende März waren knapp 12.000 Stellen zu besetzen, so die Adem. Beide Statistiken stellen Rekordwerte dar. Auch die Zahl der Bezieher von Arbeitslosenunterstützung ist laut Adem im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gesunken.

