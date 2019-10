Nachdem der zweite Tag des belgischen Staatsbesuchs von einem intensiven Besuchsprogramm geprägt war, klang der Abend in der Philharmonie aus.

Musikalischer Abschluss eines intensiven Besuchstags

(TJ) - Es war ein intensives Programm, das König Philippe und Königin Marthilde aus Belgien am Mittwoch in Luxemburg absolvierten. Neben Abstechern in der Kaserne in Diekirch, einem Besuch bem Satellitenbetreiber SES in Betzdorf, dem Uni-Campus in Belval und einem Symposium zum Thema Weltraum besuchten die hohen Gäste aus dem Nachbarland auch noch eine Ausstellung über Ostbelgien in Schloss Bourglinster.





Das belgische Königspaar auf Staatsbesuch in Luxemburg Vom 15. Oktober bis zum 17. Oktober ist das belgische Königspaar in Luxemburg zu Gast.

Da traf es sich gut, dass sie den Tag kulturell ausklingen ließen. In der Philharmonie luden die Gäste auf ein Konzert von Laureaten des Concours musical Reine Elisabeth zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Luxemburg. Das Königspaar zeigte sich denn auch entspannt und genoss das Programm gemeinsam mit den 800 geladenen Gästen, unter ihnen Großherzog Henri sowie das erbgroßherzogliche Paar.

