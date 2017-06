(ml) - Es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass der Mouvement Ecologique im Vorfeld der Gemeindewahlen mit konkreten Vorschlägen in die Öffentlichkeit tritt. Rund 100 Personen haben binnen neun Monaten in Arbeitsgruppen und Mitgliederforen an der Ausarbeitung einer umfassenden Broschüre (172 Seiten) mitgewirkt, die als download auf www.meco.lu sowie www.gemengewalen.lu zur Verfügung steht. Die vielfältigen Anregungen sollen die Parteien beim Erstellen ihrer Wahlprogramme inspirieren.



Fünf zentrale Merkmale



Gerade die Kommunen könnten durch ihr Engagement den erforderlichen gesellschaftlichen Wandel "von unten nach oben" herbeiführen, betonte Méco-Präsidentin Blanche Weber am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. . Insgesamt wurden fünf zentrale Merkmale zusammengestellt, auf die es laut Mouvement ankommt: Eine nachhaltige, zukunftsfähige Gemeinde



erstellt mit ihren Bürgern motivierende Zukunftsvisionen

setzt sich nachhaltige Entwicklung zum Ziel



sieht die Bürger als Partner der gesellschaftlichen Veränderung



fördert und unterstützt neue Lebens- und Wirtschaftmodelle

fördert durch eine Vielfalt an Maßnahmen das soziale Miteinander und die soziale Kohäsion



Wie soll die Kommune im Jahr 2030 aussehen, damit sich die Menschen wohlfühlen? An die Gemeinden geht er Aufruf, zusammen mit ihren Einwohnern "motivierende Zukunftsvisionen" (z.B. neue Mobilitätsmodelle) zu entwickeln.



Mehr Bürgerbeteiligung



Des Weiteren soll die Umsetzung von nachhaltigen Kriterien im kommunalen Alltag eine Schlüsselrolle einnehmen, heißt es weiter. Ziel müsse es sein, den Ressourcenverbrauch effizienter zu gestalten und die Umweltbelastung zu verringern. Den Begriff "Lebensqualität" gelte es neu zu definieren. Initiativen wie Reparaturcafés oder das Ausleihen von Geräten sollten unterstützt werden.



Großen Wert legt die Umweltbewegung auf eine systematische Bürgerbeteiligung, die sich nicht auf Informationsversammlungen beschränken dürfe. Aus allen Bevölkerungsschichten müssten Menschen zusammengeführt werden, um Argumente auszutauschen. Der Mouvement rät den Kommunen, eine Anlaufstelle für Bürger zu schaffen, die sich mit ihren Ideen einbringen möchten. Zudem sollen die künftigen Gemeinderäte eine Charta verabschieden, in der die Kernprinzipien der Bürgerbeteiligung verankert werden.



Keine "nice-to-have-Projekte"



Erfreut zeigt sich die Umweltbewegung darüber, dass sich auf lokaler Ebene immer mehr neue Wirtschafts- und Lebensmodelle durchsetzen. Durch die Förderung regionaler Märkte würden neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen und zugleich die Ressourcen durch kurze Transportwege geschont werden. Projekte wie die solidarische Landwirtschaft, bei denen der Landwirt für seine Leistung und nicht für sein Produkt bezahlt wird, würden sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Dabei handele es sich keineswegs um "Nice-to-have"-Vorhaben, betonte Emile Espen, Schatzmeister des Méco.



Im Zuge des Bevölkerungswachstums sei der soziale Austausch zwischen den Menschen in zahlreichen Gemeinden nicht mehr so ausgeprägt wie früher, stellt der Méco fest. Um einer Ghettoisierung entgegenzuwirken, sollen Ideen zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in den Vordergrund gestellt werden. Oft würden einkommensschwache Menschen in lärmvollen Stadtvierteln leben. Diese Ungerechtigkeit gehöre aus der Welt geschafft. Gefordert werden u.a. attraktive öffentliche Plätze, neue Räumlichkeiten für Treffpunkte, sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.



