Geht es nach dem Mouvement écologique, dann darf der Weg aus der Corona-Krise nicht nur mit Beihilfen gepflastert werden. Das Ziel müsse ein ökologisch und sozial geprägter Systemwechsel sein.

Mouvement écologique: Die Corona-Krise als Wendepunkt

Wenn nicht jetzt, wann dann? Blanche Weber nutzte die Jahresversammlung, um die Forderung des Mouvement écologique nach einem tief greifenden Strukturwandel infolge der Corona-Krise zu bekräftigen.

Der Weg aus der Corona-Krise müsse ökologische und soziale Ziele anpeilen, so die Méco-Vorsitzende, die in ihrer Kongressrede auch gleich mit mehreren Beispielen aufwartete, wie dieser Weg aussehen kann: Ein Wirtschaftsmodell und ein Sozialsystem, die nicht auf Wachstum fußen, eine gerechte Steuerreform samt CO2-Besteuerung, eine grundlegende Reform der Agrarpolitik, die Bauern und Umwelt hilft, ein massiver Ausbau des Radwegenetzes, eine nachhaltige Wohnungsbaupolitik. Mit einer kurzfristigen, massiven finanziellen Unterstützung allein sei es nicht getan, so Blanche Weber an die Adresse von Blau-Rot-Grün: "Beihilfen ersetzen keine strukturellen Reformen."

Das Demokratieverständnis von Blau-Rot-Grün

Von der Regierung erwartet die Umweltgewerkschaft auch ein anderes Demokratieverständnis, das Prinzipien wie Transparenz und Mitbestimmung beherzigt. Dass die Regierung ihre Vereinbarung mit Google der Öffentlichkeit vorenthält ist für den Méco ebenso wenig mit diesem Demokratieverständnis vereinbar wie der Abschluss von internationalen Handelsabkommen, die das bereits vorhandene Nord-/Südgefälle zementieren würden. Die rezente parlamentarische Zustimmung zu CETA bezeichnete Blanche Weber als "schamhaft".

Für den Mouvement écologique steht denn auch fest, dass Nachhaltigkeit in Luxemburg nur dann mit Leben erfüllt werde, wenn sich das Land auch für eine gerechte Welt einsetze. In Luxemburg griechischen Joghurt mit auf dem Weltmarkt erworbener Pulvermilch herzustellen sei beispielhaft für eine verfehlte Globalisierungspolitik, erinnerte Blanche Weber an den Fall FAGE. Und die Corona-Krise würde dieser Tage in bedenklicher Weise vor Auge führen, dass insbesondere die Menschen auf der ärmeren südlichen Halbkugel unter den Folgen der Pandemie leiden würden.

Die Bedeutung der Freiheit

Beim Mouvement écologique ist man sich bewusst, dass der angestrebte Systemwechsel kein Selbstläufer ist. Die Konfliktfähigkeit werde dabei ebenso auf die Probe gestellt wie die Debatte rund um den Begriff der Freiheit, so die Méco-Chefin: Bedeute Freiheit "billiges Fliegen" oder bedeute Freiheit "eine intakte Natur"?

