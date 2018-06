Motto steht, Programm kommt

"Zukunft. Zesummenhalt. Gutt Liewen." Mit diesem Slogan bestreiten Déi Gréng die Parlamentswahlen im Oktober. Das passende Programm zum Motto wollen die Grünen am 30. Juni verabschieden.

Marc SCHLAMMES "Zukunft. Zesummenhalt. Gutt Liewen." Mit diesem Slogan bestreiten Déi Gréng die Parlamentswahlen im Oktober. Das passende Programm zum Motto wollen die Grünen am 30. Juni verabschieden.

(mas) - Auch wenn die zurückliegenden Tage und Wochen alles andere als einfach waren für Déi Gréng: Den Parlamentswahlen blickt der Juniorpartner in der Regierung dennoch zuversichtlich entgegen.

Zum einen, weil die Partei und ihre Politiker in den Umfragen gut abschneiden - im Gegensatz zu den beiden Regierungspartnern DP und LSAP - und sich die Wähler die Grünen auch in einer kommenden Regierung sehr gut vorstellen können.

Zum anderen, weil die Regierungsbilanz aus grüner Sicht positiv ausfällt, wie Parteichef Christian Kmiotek feststellt: "Wir praktizieren ambitiösen Klima- und Umweltschutz, verbunden mit einer zukunftsorientierten Landesplanung und Industriepolitik." Als konkrete Errungenschaften aus den vergangenen knapp fünf Jahren weist Kmiotek auf die Ausweisung von 66 Naturschutz- und 29 Wasserschutzzonen hin, die ein Viertel der Landesfläche betreffen.

Das Wahlkampfmotto steht, die Kandidaten sind bekannt - jetzt fehlt nur noch das Wahlprogramm. Foto: Marc Schlammes

Noch ehe das Wahlprogramm am 30. Juni bei einem Parteitag debattiert - rund 300 Änderungsanträge sind eingegangen - und angenommen werden soll, wurde gestern bereits das Geheimnis um den Wahlslogan gelüftet: "Zukunft. Zesummenhalt. Gutt Liewen." Das Motto stehe für eine offene Gesellschaft, in der wir miteinander und nicht nebeneinander leben, so Christian Kmiotek. Es gehe zudem um eine nachhaltige und innovative Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze absichere.

Vervollständigt wird das Motto mit dem Zusatz "well mer eist Land gär hunn", den die Grünen als Aufforderung an alle Menschen verstehen, sich aktiv in die Gestaltung des Großherzogtums einzubringen.

