Mosel, Sauer, Our: Wo die Grenze keine Linie ist

Wo genau verläuft die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland? Eine knifflige Frage. Warum die Grenze zwischen den beiden Staaten seit zwei Jahrhunderten eine besondere Gestalt hat.

Vor 35 Jahren leitete das Schengener Abkommen die Abschaffung der Grenzkontrollen innerhalb Europas in die Wege. Infolge der Corona-Krise wurden sie von vielen EU-Staaten wieder eingeführt. Auch an der deutsch-luxemburgischen Grenze war dies der Fall – einer Grenze, die seit zwei Jahrhunderten eine besondere Gestalt hat.

Von Jean-Louis Scheffen

Es ist eine knifflige Quizfrage: Wo genau verläuft die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland? In der Mitte der Grenzflüsse Mosel, Sauer und Our? Am eigenen Flussufer? Richtig wäre, dass die drei Grenzflüsse in ihrer ganzen Breite zu beiden Anrainerstaaten gehören. Sie bilden ein „gemeinschaftliches Hoheitsgebiet“. Egal, ob man mit dem Schiff unterwegs ist oder von der Brücke hinunterschaut: Hier steht man mit beiden Füßen in zwei Ländern zugleich.

Genau geregelt ist das im Vertrag über den „Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze“, den die Bundesrepublik Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg am 19 ...