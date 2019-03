Gleich zwei parlamentarische Fragen befassen sich mit dem Bau einer Moschee in Luxemburg. Ein solcher Bau ist derzeit allerdings gar nicht geplant.

Moschee in Luxemburg: viel Aufregung um nichts

Michel THIEL Gleich zwei parlamentarische Fragen befassen sich mit dem Bau einer Moschee in Luxemburg. Ein solcher Bau ist derzeit allerdings gar nicht geplant.

Vermeintliche Pläne zum Bau einer neuen Moschee in Luxemburg sorgen bei den luxemburgischen Volksvertretern für Aufregung. Auslöser war offenbar ein Interview des "Luxemburger Wort" mit dem Präsidenten der Shoura, also dem Rat der muslimischen Glaubensgemeinschaften in Luxemburg. Darin hatte Faruk Licina erklärt, die Shoura plane den Bau einer großen Moschee mit Minarett in der Hauptstadt. Er gab ebenfalls zu Protokoll, Kultusminister Xavier Bettel habe dem Projekt bereits seine "prinzipielle Zustimmung" gegeben.

«Il n'y a pas d'association islamique au Luxembourg financée par un pays étranger» Financement des associations islamiques, rémunération des imams, redistribution de l'enveloppe étatique par l'assemblée de la communauté musulmane. Faruk Licina, président de la Shoura, n'élude aucune question et révèle le projet de construction d'une mosquée centrale à Luxembourg.

In einer parlamentarischen Frage verlangte nun der Abgeordnete Gilles Roth (CSV) Details zu diesem Projekt und wollte zudem wissen, wie der Kultusminister zu dem geplanten Bau stehe. Auch Fernand Kartheiser (ADR) reichte wenige Tage später eine Frage zum Thema Moscheenbau ein, ohne sich jedoch auf das rezente Interview zu berufen.

Vielmehr zitiert er aus einem Artikel der Zeitschrift "Forum" vom Januar 2013, in dem der damalige Bürgermeister der Hauptstadt Xavier Bettel sich gegen "ostentative" religiöse Bauten jeglicher Religionen aussprach - wohl wissend, dass eine vermeintlich geplante Großmoschee mitsamt Minarett wohl sicher unter diese Kategorie fällt.

Beide Abgeordnete dürften mit ziemlicher Sicherheit von der Antwort des Kultusministers enttäuscht gewesen sein: darin heißt es nämlich, dass weder ein konkretes Bauprojekt für eine Moschee vorliege, noch ein solches bei der Unterredung mit dem Shoura-Vorsitzenden diskutiert worden sei.

Es gebe nämlich gar keine gesetzliche Basis dafür, dass der Kultusminister einem solchen Projekt grünes Licht erteilen müsse. Religiöse Bauten würden exakten den selben gesetzlichen Bestimmungen unterliegen wie jedes andere Gebäude auch. Die Erteilung einer Baugenehmigung, falls denn alle anderen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt wären, falle demnach in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen.

Xavier Bettel bestreitet in seiner Antwort an Gilles Roth außerdem, dass er Faruk Licina seine Zustimmung zu irgend etwas gegeben habe. In dem Gespräch habe man lediglich über die Platznot geredet, mit der die muslimische Gemeinschaft in Luxemburg konfrontiert sei. Dabei sei auch der mögliche Bau einer Moschee zur Sprache gekommen. Das Ministerium teilte ebenfalls mit, man sei "über die Darstellung der Unterhaltung in dem Artikel erstaunt" und habe bei der Shoura schriftlich um Klarstellung gebeten.