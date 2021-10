Bettel berichtete dem Parlament von unangenehmen Botschaften, die ihn erreichten, nachdem er die neuen Covid-Regeln vorgestellt hatte.

Neues Covid-Gesetz

Morddrohungen gegen Xavier Bettel

Jeff WILTZIUS Bettel berichtete dem Parlament von unangenehmen Botschaften, die ihn erreichten, nachdem er die neuen Covid-Regeln vorgestellt hatte.

Premierminister Xavier Bettel hat in den vergangenen Tagen Morddrohungen erhalten. Das gab Bettel am Donnerstagmorgen im Rahmen seiner Rede im Parlament bekannt.

Hintergrund ist wohl das neue Covid-Gesetz, das der Premier zusammen mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert am vergangenen Freitag vorgestellt hatte. Bettel sei in den Drohungen mitgeteilt worden: „Dass man mich umbringen will oder noch eine Kugel und eine Waffe sucht“.

Wenn Pandemie-Erklärer zu Hassobjekten werden In der Corona-Pandemie sind Einschätzungen von Fachleuten in Medien und Online-Netzwerken gefragt. Für einige hat das sehr ernste Folgen.

Er wolle den Abgeordneten „die unangenehmsten Sachen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, ersparen“. Er fügte hinzu: „Sie sollten nur wissen, dass Leute mir sagen: 'Hör auf mit diesen Impfungen, wir haben das genug gehört, wir wollen nichts mehr davon hören'.“



Der Polizeischutz für den Regierungschef wurde daraufhin erhöht. Auch andere Politiker, Fachleute und Wissenschaftler werden wegen ihren Corona-Aussagen beschimpft und bedroht, wie eine nicht-repräsentative Umfrage zeigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.