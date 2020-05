Monica Semedo, Isabel Wiseler: Ihr erstes Jahr in Brüssel

Die EU-Abgeordneten Monica Semedo (DP) und Isabel Wiseler (CSV) blicken auf ihre ersten zwölf Monate in Brüssel zurück.

Am Abend des 26. Mai 2019 steht fest, dass mit Monica Semedo (35) und Isabel Wiseler (58) zwei neue Gesichter für Luxemburg in das EU-Parlament einziehen werden. Im Interview erinnern sich die beiden Politikerinnen an diesen Tag, sprechen über ihre Arbeit der vergangenen zwölf Monate und äußern sich unter anderem zu den jüngsten Grenzschließungen zwischen Deutschland und Luxemburg, die Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit durch das Corona-Virus und den Brexit.

Monica Semedo, werfen wir einen Blick auf den Wahlabend 2019, die DP war mit einem Zuwachs von 6,7 auf 21,4 Prozent der große Gewinner ...