In der RTL-Talkshow „Kloertext“ wurde am Donnerstag über die Corona-Proteste gestritten – zumindest vordergründig.

„Kloertext“ mit Kopfschütteln und Fremdschämen

Jörg TSCHÜRTZ In der RTL-Talkshow „Kloertext“ wurde am Donnerstag über die Corona-Proteste gestritten – zumindest vordergründig. Zwei Impfgegnerinnen durften die große Fernsehbühne für sich nutzen.

Corona bereitet den Menschen in Luxemburg weiterhin „d'Flemm“: Die Infektionszahlen steigen, Intensivstationen füllen sich, gleichzeitig machen sich die Gegner der Restriktionen immer lauter bemerkbar. Die jüngsten Proteste in der Hauptstadt standen am Donnerstagabend auch im Mittelpunkt der RTL-Talkshow „Kloertext“ – so dachte man zumindest, wenn man den Titel der Sendung las.



Bereits im Vorfeld wurde Kritik an der Gäste-Auswahl laut: Mit Chantal Reinert und Jessica Polfer traten nämlich zwei maßgebliche Wortführerinnen der Corona-Demos in der Sendung auf. Chantal Reinert gehörte zu jenem Trupp der Maßnahmengegner, der vor kurzem vor der Haustür von Premierminister Xavier Bettel aufmarschiert war. „Hat RTL wirklich Schwurbler in den Kloertext eingeladen???“, fragte ein User auf Twitter.

Die Sorge, dass auf dem Podium eine Unausgewogenheit („false balance“) zwischen Fachexperten und Vertreter einer radikalen Minderheit entstehen könnte, erwies sich als berechtigt. Schon nach wenigen Minuten entwickelte sich der „Kloertext“ zu einer sinnfreien Debatte über den Nutzen der Impfung – sinnfrei deshalb, weil die Vorteile der Corona-Vakzine nämlich längst anerkannt und belegt sind.

Mit einer bewundernswerten Engelsgeduld versuchte der Arzt und Gründer der Initiative #yeswecare, Marco Klop, trotzdem die Gegenseite zu überzeugen. „Weltweit sind 8,5 Milliarden Impfdosen innerhalb eines Jahres verspritzt worden. Sie können nicht sagen, dass hier noch Studien notwendig wären. Die Studien geschehen live. Die Nebenwirkungen der Impfung sind harmlos im Vergleich zu einer Infektion.“

Zwischen Dialog und Diktatur

Die beiden Demonstrantinnen ließen sich von Klops prägnanten Vergleichen („Die Impfung ist wie ein Regenschirm“) jedoch kaum beeindrucken. Reinert und Polfer wirkten, als hätten sie Kreide gefressen. Sie versuchten, sich als friedliebende Bürgerinnen zu inszenieren, die die ganze Corona-Sache eben ein wenig „kritischer“ sähen. Doch in Nebensätzen blitzte immer wieder die problematische und radikale Weltanschauung der beiden Impfgegnerinnen hervor. Reinert, die stolz erzählte, dass sie „seit elf Jahren nicht mehr im Krankenhaus war“ und auf ihr „gesundes Immunsystem“ verwies, sprach mal von Dialog und von Deeskalation, dann wieder vom Krieg und Diktatur.

Jessica Polfer verglich die Impfnadel mit einer Schusswaffe – und sie zögerte auch nicht, Parallelen zwischen der aktuellen Situation der Ungeimpften und der Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg zu konstruieren. Moderatorin Caroline Mart konnte ihre Fassungslosigkeit angesichts solcher bizarren Vergleiche kaum verbergen.

Die Virus-Welle hat einen Tsunami an Emotionen ausgelöst. Psychiater Paul Rauchs

Zu Recht ermahnte der Kommunikationsexperte Lou Scheider: „Symbole und Worte haben ja einen Sinn.“ Vergleiche mit dem Holocaust seien „à côté de la plaque“, dadurch schütte man nur zusätzlich Öl auf das Feuer.

Verständnis für die Ängste der Impfgegner im Hinblick auf die Verschärfung der Corona-Regeln auf dem Arbeitsplatz ab 15. Januar äußerte der Psychiater Paul Rauchs. Er stellte während der Diskussion fest: „Die Virus-Welle hat einen Tsunami an Emotionen ausgelöst.“

Viele Menschen, die nun auf die Straße gingen, hätten das Gefühl, sie wären einem Impfzwang ausgesetzt. „Ich verstehe ihre Wut. Es macht mir Angst, wenn sich ein paar tausend Leute selbst von der Gesellschaft ausschließen. Da ist unsere Politik gefordert.“

Was machen wir mit Leuten wie mir? Impfgegnerin Chantal Reinert

Es habe ihm jedoch auch Angst gemacht, dass sich Ministerin Corinne Cahen (DP) und ihre Familie wegen der jüngsten Corona-Proteste in Sicherheit bringen mussten. „80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg musste wieder eine jüdische Familie wegen der Corona-Proteste ihr Haus verlassen.“

Die prägnanteste Frage des Abends stellte ausgerechnet die Impfgegnerin Chantal Reinert: „Was machen wir mit Leuten wie mir?“ Psychiater Rauchs empfahl die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, um aus der aktuell angespannten Situation wieder herauszukommen. Mediziner Klop verwies darauf, dass das Virus gekommen ist, um zu bleiben. „Nächstes Jahr müsste normalerweise fast jeder Antikörper gegen das Virus entwickelt haben – entweder, weil er geimpft ist oder weil er sich infiziert hat.“ Ungeimpfte hätten jedoch ein deutlich höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu erleiden.

Fazit des Abends

Der „Kloertext“ vom Donnerstag machte die Spannungen zwischen Geimpften und Ungeimpften in der Gesellschaft erneut deutlich – auch wenn die Diskussion in einem weitgehend respektvollen, fast schon zu artigem Tonfall verlief. Als Zuschauer erlebte man zahlreiche Momente des Fremdschämens und Kopfschüttelns.

Die beiden Impfgegnerinnen dürfen sich in ihren Social-Media-Bubbles feiern lassen. Mit Dauergeschwätz und aberwitzigen Vergleichen zogen sie zur Primetime einen großen Teil der Sendezeit auf sich. Die Stimmen der Vernunft hingegen wurden in den Hintergrund gedrängt.

