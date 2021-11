Das Gesundheitsministerium rät zur Vorsicht: Eventuell kann das Vakzin zu Herzentzündungen bei Jüngeren führen.

Impfstoffe und Nebenwirkungen

Moderna-Impfstoff in Luxemburg nur noch für über 30-Jährige

Annette WELSCH Das Gesundheitsministerium rät zur Vorsicht: Eventuell kann das Vakzin zu Herzentzündungen bei Jüngeren führen.

Auf Vorsichtsgründen sollen Personen unter 30 Jahren in Luxemburg nicht mehr mit dem Impfstoff von Moderna (Spikevax) geimpft und geboostert werden. Eine entsprechende Anweisung gehe an die Impfzentren und alle impfenden Ärzte heraus. Das stellte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Donnerstag in Aussicht.

Die beiden CSV-Abgeordneten Claude Wiseler und Marc Lies hatten am Mittwoch in einer dringenden parlamentarischen Anfrage darauf hingewiesen, dass die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) Anfang der Woche dazu geraten hat, bei Menschen unter 30 Jahren nur noch den Biontech/Pfizer-Impfstoff zu verwenden.

Häufiger Herzmuskel und Herzbeutel entzündet

Neueste Zahlen hätten ergeben, dass bei dieser Altersgruppe häufiger Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen aufgetreten sind, wenn mit Moderna geimpft wurde.

Booster-Impfungen für Menschen ab 65 Die Regierung empfiehlt Impfauffrischungen für Ätere und medizinisches Personal – frühestens sechs Monate nach der letzten erhaltenen Dosis.

Der Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses (CSMI) hatte noch am Montag geraten, die Boosterimpfungen für über 65-Jährige und das Gesundheitspersonal mit einem mRNA-Vakzin durchzuführen, also entweder Moderna oder Biontech/Pfizer.

Lenert schrieb nun in ihrer Antwort, dass man sich der Empfehlungen der Stiko und einem ähnlichen Gutachten der Haute Autorité de Santé aus Frankreich bewusst sei, die Europäische Medikamentenagentur EMA aber diese Nebenwirkungen noch diskutiere und bislang nicht zum Schluss kam, Moderna in dieser Altersklasse auszuschließen. Die Regierung sei aber aufgrund des Vorsorgeprinzips zur Meinung gekommen, das Präparat Spikevax (Moderna) bei unter 30-Jährigen schon jetzt nicht mehr zu verabreichen – zumindest „bis neue Daten vorliegen“.

In Luxemburg gelten 76 Prozent der Einwohner über zwölf Jahren als vollständig geimpft. Laut Angaben der Santé wurden Moderna-Impfstoffdosen für insgesamt 51.600 Personen bestellt. Die letzte Lieferung traf Anfang September ein. Der überwiegende Teil der Geimpften in Luxemburg hatte zwei Stiche mit dem Serum von Biontech/Pfizer erhalten.

