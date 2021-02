In einer Tribune libre legt die EU-Abgeordnete Monica Semedo ihre Sicht der Dinge vor. Sie entschuldigt sich bei ihren ehemaligen Assistenten und übt Kritik an ihrer früheren Partei.

Mobbingvorwürfe: Monica Semedo nimmt Stellung

In einer Tribune libre legt die EU-Abgeordnete Monica Semedo ihre Sicht der Dinge vor. Sie entschuldigt sich bei ihren ehemaligen Assistenten und übt Kritik an ihrer früheren Partei.

(SC) - Erstmals nach ihrer 15-tägigen Supendierung vom EU-Parlament, die am Donnerstag zu Ende ging, äußert sich Monica Semedo (ehemals DP) am Freitag bei „Paperjam“ öffentlich zu den Mobbingvorwürfen und den Folgen ihrer Suspendierung.

In einer Tribune libre entschuldigt sich die liberale EU-Abgeordnete bei ihren ehemaligen Assistenten und erklärt, ihre früheren Parteikollegen hätten auch bereits vor der Entscheidung des Europaparlaments von den Vorwürfen gewusst. Semedo entschied sich im Zuge der Affäre zu einem Austritt aus der Partei, in der liberalen Fraktion des EU-Parlaments bleibt sie aber weiterhin Mitglied.

„Ich will den drei betroffenen Assistenten erneut öffentlich meine Entschuldigung anbieten“, so die 36-Jährige bei „Paperjam“. Sie habe nicht die Absicht gehabt, sie zu verletzen oder zu demütigen. „Mir ist zu spät aufgefallen, dass meine starken Worte, meine hohen Erwartungen und meine Ausdrucksart sie verletzen könnte. Als neu gewählte Abgeordnete am EU-Parlament, ohne politische Erfahrung, wollte ich mit Eifer und Dynamik an den Aufgaben arbeiten, für die die Wähler mir ihre Stimmen gegeben haben.“

Semedo will Mandat behalten

Semedo übte aber auch Kritik an ihrer ehemaligen Partei. Die DP habe sich von der öffentlichen Kritik leiten lassen. „Obwohl die Parteispitze mir ihre Unterstützung noch eine Woche zuvor zugesichert hatte, hat sie ihre Meinung geändert. Deshalb habe ich mich entschieden, aus der Partei auszutreten“, so Semedo.

Sie habe die Partei von Beginn an über die Vorwürfe informiert. „Ich habe bei diesem Thema von Anfang an in totaler Transparenz gehandelt“, so Semedo. Von einer öffentlichen Video-Stellungnahme, in der Parteipräsidentin Corinne Cahen und DP-Generalsekretär Claude Lamberty auf Abstand gingen, habe sie im Vorfeld nichts gewusst. „Es ist empörend“, so Semedo in ihrer Tribune libre. Unter keinen Umständen werde sie ihr EU-Mandat ablegen.

