Mobbing im EU-Parlament: Was der Fall Monica Semedo lehrt

Die Suspendierung der DP-Abgeordneten infolge von Mobbing-Vorwürfen offenbart gleich mehrere Systemfehler. Eine Analyse von LW-Europakorrespondent Diego Velazquez.

Die Monica-Semedo-Affäre ist das Resultat von Fehlern auf vielen Ebenen. An erster Stelle aber steht das Handeln der liberalen EU-Abgeordneten selbst.

Wegen „psychologischer Belästigung von Assistenten“ entschied EU-Parlamentspräsident David Sassoli, die DP-Politikerin für zwei Wochen zu suspendieren – sie darf während dieser Zeit nicht mehr an Sitzungen teilnehmen und bekommt auch kein Tagesgeld ausbezahlt. Das verkündete Sassoli bei der Eröffnung der Plenarwoche am Montagabend in Brüssel.

Der Italiener folgt damit den Empfehlungen eines Anti-Mobbing-Gremiums des Parlaments, bei dem Monica Semedo von früheren Mitarbeitern wegen ihres mutmaßlich missbräuchlichen Verhaltens gemeldet wurde ...