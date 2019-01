Mit Ruhe und Gelassenheit in die Sozialwahlen

Mit einem Aktionsprogramm für Digitalsierung und einem neuen Mitgliederrekord sieht sich der LCGB nicht nur für die bevorstehenden Sozialwahlen gut aufgestellt.

Die Sozialwahlen standen ganz im Mittelpunkt der Rede von Präsident Patrick Dury, als der LCGB am Mittwoch zu seinem Neujahrsempfang geladen hatte. „Wir können heute mit Gelassenheit in die Sozialwahlen gehen. Wir haben uns in den letzten Jahren gut vorbereitet und neu aufgestellt“, zeigte sich Dury überzeugt.







2 000 Mitglieder netto mehr 2017, 3 000 waren es gar 2018 – ein Rekord ...