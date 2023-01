Déi Lénk wollen im Superwahljahr beweisen, dass soziale und umweltfreundliche Politik anders geht - der Regierung verpassen sie dabei ein blaues Auge.

Neujahrsempfang von Déi Lénk

„Mit einer so billigen Sozialdemokratie, wer braucht da die DP?"

„Verantwortung übernehmen“: So lautete im Herbst letzten Jahres die Bilanz, die Premierminister Xavier Bettel (DP) bei seiner traditionellen Rede zur Lage der Nation zu seiner Regierung zog - ein Leitmotiv, das ihn am Donnerstagabend im Bonneweger Kulturzentrum wieder heimsuchte: „Für wen übernimmt denn diese Regierung Verantwortung?“, warf die Co-Sprecherin und Rednerin des Abends, Carole Thoma, beim Neujahrsempfang von Déi Lénk skeptisch in die Runde. Dort waren neben Parteianhängern auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Mitglieder von „La France insoumise“, der Musiker Serge Tonnar und unter anderem der Ex-Präsident des OGBL und der Arbeitnehmerkammer, Jean-Claude Reding, versammelt. Die Mieter? Die kleinen Betriebe? Die Menschen, die unter der Armutsgrenze leben? Die Kinder, die vom Bildungssystem im Stich gelassen wurden?

Nein, viel eher übernehme die Regierung Verantwortung für profitgetriebene Großunternehmen, gierige Vermieter, das Patronat und Großverdiener, wirft Thoma Blau-Rot-Grün vor. Das Bild, das die Co-Sprecherin in ihrer Rede von Gambia zeichnete, kulminierte in dem Appell, der Regierung zu beweisen, dass soziale und klimafreundliche Politik anders geht. Ein starkes Wahlresultat von Déi Lénk sei ein Signal, dass es nicht genüge, von sozialer Gerechtigkeit und grüner Politik zu reden, ohne zu handeln. Ein Signal, „dass Opposition mehr ist als inhaltslose Propaganda“. Vor allem aber ein Signal, „dass wir es in der Hand haben“ und Spekulationen am Wohnungsmarkt, die Klimakrise und Ungerechtigkeiten keine Naturgesetze seien.

Dass Déi Lénk dieses Jahr allerdings über zwei Politmonitore hinweg um die Fünf-Prozent-Marke verweilen, ohne Hoffnung darauf, ihre Sitzanzahl zu vermehren, schien beim Neujahrsempfang kein Grund zur Beunruhigung zu sein. Es fehle zwar an einem positiven Momentum, erklärte Co-Parteisprecher Gary Diederich dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage, man sei allerdings fest entschlossen im Wahljahr „auf die Menschen zuzugehen, um sie zu überzeugen“. „Es liegt an uns herüberzubringen, dass wir realistische Lösungen haben, die wirklich etwas verändern“, ergänzt Diederich.

6 Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum

um weitere Bilder zu sehen. Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum Beim Neujahrsempfang von Déi Lénk im Bonneweger Kulturzentrum waren nicht nur Parteianhänger präsent, sondern ebenso Vertreter des OGBL, der Krankenkasse, der ASTI und Gäste von "La France insoumise". Foto: Laurent Blum

Eine überforderte Regierung mit „wenig ambitiösen“ Klimazielen

Überzeugen wollte Carole Thoma die anwesenden Gäste in ihrer Rede vor allem davon, dass Blau-Rot-Grün als Regierung nicht mehr tragbar ist. Diese sei in den Krisenmodus gerutscht und lösche das Feuer da, wo es am höchsten brennt - und vergesse dabei, den „riesigen Schwerbrand“ an der Quelle zu löschen. „Die Mehrheit hofft darauf, den Kopf so lange über Wasser zu halten, bis sie endlich wieder in alte Muster verfallen kann. Ohne zu bemerken, dass eben diese Muster uns das Ganze eingebrockt haben“, fasste Thoma die Krisenbewältigung der Regierung zusammen.

Alte Muster, das bedeute vor allem, das zu ignorieren, was nicht rund läuft. Vor allem in Bezug auf Umwelt und Wohnungsbau. Bezüglich Letzterem zeigte sich Thoma kritisch gegenüber der Deckelung der Mietpreise von Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng). Der Minister habe ein Gesetz vorgeschlagen, das „kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, Mieter zu schützen“. „Ging es jedoch darum, Eigentümern höhere Margen zu ermöglichen, so haben die Grünen ins Schwarze getroffen.“

Die Mehrheit hofft darauf, den Kopf so lange über Wasser zu halten, bis sie endlich wieder in alte Muster verfallen kann. Carole Thoma, Co-Parteisprecherin von Déi Lénk

Ebenso sei Gambia im Bereich der Umweltpolitik auf dem Holzweg. Die Klimaziele Luxemburgs seien das „absolute Minimum“ und „viel weniger ambitiös“ als in anderen Ländern der Welt. Die Zeiten der kleinen Reformen seien vorbei, drängte Thoma die Regierung darauf, sich der Krisenlage bewusst zu werden. „Eine Krise ist immer ein Wendepunkt. Wollen wir weiterverfahren wie bisher oder wollen wir eine andere Klimapolitik?“ Für all die, die „in der Realität leben“, sei es klar, dass es einen Systemwechsel brauche, so Thoma.

Déi Lénk und der Ukraine-Krieg Carole Thoma verurteilte die Handlungen Russlands in Bezug auf den Ukraine-Krieg: „Wir haben es mit einem klaren Angriffskrieg zu tun.“ Es sei zu hoffen, dass trotz „unzähliger Provokationen und Eskalationen“ so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung gefunden werde und „die Gewalt ein Ende nimmt“. Dementsprechend solle in Luxemburg in Zukunft mehr in Diplomatie investiert werden als in Militarisierung. „Die aktuelle Aufrüstungsspirale wird sonst mehr Konflikte mit sich bringen“, warnt Thoma. Dass die Position von Déi Lénk gegenüber dem Krieg der Partei über die letzten Monate hinweg politisch geschadet habe, sieht Co-Parteisprecher Gary Diederich anders: „Sie hat uns bestimmt bei den einen geschadet und andere haben darin eine differenzierte Position gesehen, die nicht nur einfach emotional geleitet war.“ Das Thema polarisiere und Parteien seien als entweder Pro-Russland oder Pro-Ukraine gebrandmarkt worden. „Wir sind aber auf keiner der beiden Seiten, sondern auf der, der Menschen, die unter allen Kriegen leiden“, so Diederich.

Frontalangriff gegen Patronat und LSAP

Was allerdings am Donnerstagabend für Furore sorgte, waren vor allem die Frontalangriffe von Déi Lénk auf die LSAP. Denn die Partei sei an der „Indexmanipulierung“ mehr als nur mitverantwortlich. Die Partei, die 2018 Wahlspots gedreht habe, in denen versprochen wurde, den Index zu erhalten, sei schuld daran, dass er im Zuge der Tripartite-Verhandlungen „massakriert“ wurde. Eines habe die LSAP jedoch dazu gelernt, betont Thoma: „Dass die LSAP keine geschlossene Position zum Index hat und sich Diskussionen bezüglich einer Manipulation oder einer Deckelung vom Index nicht mehr verschließt. Mit so einer billigen Sozialdemokratie, wer braucht da überhaupt noch die DP?“

Die außenpolitische Positionierung seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine habe Déi Lénk „bei dem einen geschadet" und andere hätten darin „eine differenzierte Position gesehen, die nicht nur emotional geleitet war", sagt Co-Parteisprecher Gary Diederich auf Nachfrage des „Luxemburger Wort". Foto: Laurent Blum

Ein weiterer Gegner des Indexsystems, die UEL (Union des entreprises luxembourgeoises), geriet ebenso ins Kreuzfeuer der Kritik am Donnerstagabend. Nicht der Index sei „asozial“, wie der Präsident der UEL vor einigen Wochen in einem Radio-Interview behauptet hatte, sondern „die ungleichen und viel zu niedrigen Löhne“, die das Patronat den Menschen für ihre Arbeit zahle.

In Bezug auf große Betriebe werde seit Jahren sowieso soziale Selektivität immer wieder kleingeschrieben. „Wenn es um Privatpersonen geht, achten sie darauf, dass eine alleinerziehende Mutter ja nicht 50 Euro zu viel übrig hat. Bei großen Betrieben wird das nicht so eng gesehen“, kritisierte Thoma.

Mit der Kandidatur bei den Nationalwahlen wolle man somit den Menschen eine Perspektive bieten und aufzeigen, dass Politik auch anders geht und die Zeit des „Immer weiter so“ vorüber ist.

