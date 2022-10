Fokus verlangt eine emphyteotische Bauoffensive auf Flächen außerhalb des Bauperimeters. Anders sei dem Wohnungsmangel nicht beizukommen.

Fokus zum Etat de la nation

„Mit einer Baulückenfüllung werden wir das Problem nicht lösen“

Michèle GANTENBEIN

„Die Regierung hat das Land in den vergangenen Jahren gut durch die Krisen geführt“, sagte Marc Ruppert, Präsident der 2022 gegründeten Partei Fokus, am Freitag bei einer Pressekonferenz zur Rede zur Lage der Nation. Aufgrund der Krisenbewältigung sei aber auch viel liegen geblieben, unter anderem in den Bereichen Wohnen, Steuern, Territorialreform, Energie und Klima.

Die Verantwortung als passendes Krisen-Narrativ „Verantwortung übernehmen“ ist die Rede von Xavier Bettel überschrieben. Déi Gréng wird es freuen, wie viel Verantwortung der Premier in der Klimapolitik übernimmt.

Der Fokus-Präsident bedauerte, dass die Themen Bildung und Familie im Etat de la nation nicht aufgetaucht seien. Zur Bildung will die Partei demnächst eine Pressekonferenz abhalten. Am Freitag war es lediglich die Aussage, dass man sich für die Wiedereinführung eines verständlichen Notensystems im Fondamental (Zyklus 4) sowie für die Wiedereinführung des „Sitzenbleibens“ in der Sekundarunterstufe und für eine Aufwertung der handwerklichen Ausbildungen ausspreche.

Mehr Zeit für die Kinder

Was die Familienpolitik betrifft, schwebt Fokus eine Alternative zur kostenlosen Ganztagskinderbetreuung vor. Die Partei fordert eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn für Eltern, die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen - dies bis zum Sekundarschulalter. Im Gegenzug verringert sich das Angebot an kostenlosen Leistungen für diese Eltern.

„Von einer Ärzteflucht kann keine Rede sein“ Die medizinische Arbeit in den Krankenhäusern hat viele Vorzüge, sagt die Fédération des hôpitaux. Dennoch müsse die Attraktivität des Spitalsektors gesteigert werden.

Parteisprecher Frank Engel fand mit Blick auf die rezente Kündigung des sechsköpfigen Kardiologenteams im Ettelbrücker Nordspidol, dass es nicht mehr nachvollziehbar sei, was sich im Gesundheitsbereich derzeit abspiele. „Die Menschen wollen innerhalb eines halbwegs vernünftigen Zeitrahmens medizinisch behandelt werden“, sagte Engel. „Ob nun die AMMD, der Krankenhausverband oder ein Beamter im Gesundheitsministerium ein Problem hat, ist den Menschen egal. Irgendwann muss das Problem gelöst werden, im Zweifelsfall mit Geld.“

Die angekündigten Maßnahmen wie beispielsweise der Aufbau einer medizinischen Ausbildung in Luxemburg dauerten zu lange, meinte Engel - was ihn zum nächsten Thema „Wohnen“ führte, wo es auch nicht richtig vorangehe. Auch nicht mit der geplanten Mobilisierungs- und Spekulationssteuer, wo man den Menschen „erst einmal Bedenkzeit gibt“.

Die Regierung sendet das Signal, dass es sich nicht mehr lohnt, in den Mietwohnungsmarkt zu investieren. Frank Engel

„Wir haben jetzt ein Wohnproblem“, so Engel, und die steigenden Preise und Zinsen führten dazu, dass künftig mehr Menschen zur Miete wohnen müssen. Dass ausgerechnet jetzt die Mietpreise auf 3,5 Prozent des investierten Kapitals gedeckelt werden sollen, hält Engel für kontraproduktiv. Damit sende die Regierung das falsche Signal, „nämlich, dass es sich nicht mehr lohnt, in den Mietwohnungsmarkt zu investieren“.

Flächen außerhalb des Bauperimeters erschließen

Um schnell viele Wohnungen zu schaffen, schlägt Fokus eine großangelegte emphyteotische Bauoffensive vor - auf Flächen, die außerhalb des Bauperimeters liegen und unter der Bedingung in den PAG aufgenommen werden, dass dort mit Erbpacht Wohnungen gebaut werden. Mit einer Füllung der bestehenden Baulücken sei das Problem nicht zu lösen.

Deckelung der Mieten auf 3,5 Prozent des investierten Kapitals Beim geplanten Mietgesetz hat die Regierung einige Anpassungen vorgenommen. Die Miete darf künftig maximal 3,5 Prozent des investierten Kapitals betragen.

Zum Schluss ging Engel auf das bevorstehende Superwahljahr ein und forderte, die Kommunal- und Landeswahlen zusammenzulegen (11. Juni 2023), um so zu verhindern, dass wertvolle Monate ins Land ziehen, in denen die Regierungsarbeit still steht. Dazu aber müsste die aktuelle Regierung vorzeitig zurücktreten. „So wäre die Handlungsfähigkeit der Regierung bereits im Sommer und nicht erst Weihnachten wiederhergestellt.“

