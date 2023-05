Die Partei läutet ihren Gemeindewahlkampf offiziell ein. Sie will die Gemeindepolitik "waakreg rëselen" - und rechnet in allen Gemeinden mit Zugewinnen.

Wahlkampf-Auftakt

So wollen Déi Lénk die Gemeinden "wachrütteln"

Florian JAVEL Déi Lénk läutet ihren Gemeindewahlkampf offiziell ein. Die Partei will die Gemeindepolitik "waakreg rëselen" - und rechnet in allen Gemeinden mit Zugewinnen.

Wie lautet der Slogan der Wahlkampagne und was bedeutet er?

„Rësel deng Gemeng“ lautet der Slogan der Wahlkampagne von Déi Lénk - eine Kritik an den statischen Machtverhältnissen in den Gemeinden. „Wir wollen die politique politicienne aufbrechen, wo Menschen sich nur Wahlen stellen, um ein Mandat zu ergattern“, erklärte Co-Sprecherin Carole Thoma den Slogan. Man wolle „die Leute, die seit Jahrzehnten dieselbe Politik machen und alle paar Monate Fake-Probleme aus der Schublade herausholen“, wachrütteln. Und auf die „tatsächlichen Probleme“ aufmerksam machen, wie die Klimakrise und die sozialen Ungleichheiten im Land.

In welchen Proporzgemeinden wird die Partei antreten?

In sieben Proporzgemeinden haben Déi Lénk eine Liste aufgestellt: Differdingen, Düdelingen, Esch, Luxemburg, Petingen, Sassenheim und Schifflingen.

Wie paritätisch sind die Kandidatenlisten von Déi Lénk?

Von den insgesamt 135 Kandidaten sind ungefähr die Hälfte Frauen: 63, um exakt zu sein. Zudem kandidieren 29 Nicht-Luxemburger für Déi Lénk bei den Gemeindewahlen. Unter den anderen 106 würden zudem mehrere eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, betonen Déi Lénk. Damit habe die Partei ihren Teil dazu beigetragen, die politische Teilnahme im Land zu stärken. „Klar sind Nicht-Luxemburger weniger motiviert, sich auf die Wählerlisten einschreiben zu lassen, wenn sie bei den Wahlen niemand repräsentiert“, argumentierte Co-Sprecher Gary Diderich, warum Nicht-Luxemburger auf Wahllisten für mehr Repräsentativität sorgen.

"Für reale Verbesserungen in den Gemeinden sind wir dazu bereit, Kompromisse zu machen", sagt Co-Sprecher Gary Diderich über mögliche Koalitionen. Foto: Laurent Blum

Mit welchen Forderungen wollen Déi Lénk bei den Wählern punkten?

Vier Prioritäten setzen sich Déi Lénk für den Wahlkampf. Eine davon: Der Wasserpreis soll nach Verbrauch gestaffelt werden. Die Idee: Pro Kopf werden Haushalten pro Tag 50 Liter gratis zur Verfügung gestellt, weitere 50 Liter zu einem aktuellen Preis verkauft. Darüber hinaus: Je mehr verbraucht wird, desto teurer wird der Wasserpreis.

In puncto Bürgerbeteiligung gedenken Déi Lénk, ein partizipatives Budget einzuführen. Was mit der Summe geschieht, werden Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Ihre Forderungen in Sachen Mobilität: ein generelles Tempolimit 30, der Ausbau des öffentlichen Transports, sichere Fahrradwege und der Bau von modularen Parkhäusern.

Was das Steckenpferd von Déi Lénk anbelangt, den Wohnungsbau, setzt die Partei sich auf kommunaler Ebene das Ziel, bis 2030 zehn Prozent bezahlbaren Wohnraum in jeder Gemeinde zu erreichen. Zudem sollen Gemeinden für die Bereitstellung von „Notwohnungen“ im Falle eines Brandes oder einer Wohnungsräumung in Zukunft selbst aufkommen.

Mit welchen Zielen treten sie den Gemeindewahlkampf an?

Überall, wo Déi Lénk im Gemeinderat vertreten sind, kündigte Co-Parteisprecher Gary Diderich an, „ein besseres Resultat“ erzielen zu wollen. In Schifflingen, wo die Partei erstmals mit einer Liste antritt, erhoffen sich Déi Lénk den Einzug in den Gemeinderat mit einem Sitz. Ebenso in Petingen, wo Déi Lénk nach 2018 einen zweiten Anlauf wagen, nachdem diese bei den vorigen Gemeindewahlen leer ausgegangen waren.

In Esch und Sassenheim, wo die Partei bereits mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten ist, erhofft sich Diderich jeweils einen dritten Sitz. In Düdelingen und Differdingen sollen es nun diesmal zwei Sitze werden. Vor allem in Differdingen sei „alles noch offen“, meint der Co-Sprecher. Selbst dort, wo Déi Lénk momentan bei einem Sitz verweilen, sei es möglich, von drei Sitzen auszugehen.

Zu welchen Geständnissen sind Déi Lénk bereit, um im Schöffenrat vertreten zu sein?

In der Vergangenheit kritisierte die Partei auf nationaler Ebene die blau-rot-grüne Regierungskoalition für ihre „Politik der faulen Kompromisse“. Bei den Gemeindewahlen zeigen sich Déi Lénk allerdings offen dafür, die nötigen Kompromisse zu machen, um potenziell eine Koalition einzugehen. „Wir haben rote Linien bei Themen wie Wohnungsbau, Klima und sozialer Gerechtigkeit. Sehen wir aber, dass das Programm einer anderen Partei auch Verbesserungen mit sich bringen kann, sind wir bereit uns anzupassen“, so Co-Sprecher Gary Diderich. „Es geht aber nicht darum, bloß dabei zu sein. Konstruktive Politik lässt sich auch aus der Opposition heraus machen.“

