Die LSAP ist zufrieden mit ihrem Wahlkampf. Spitzenkandidat Etienne Schneider bemängelt jedoch, die DP und die CSV hätten die direkte Debatte gescheut.

"Mit dem Rückwärtsgang in die Zukunft"

Es sei nicht die Schuld der LSAP, dass der Wahlkampf bis jetzt so langweilig gewesen sei, ließ Etienne Schneider auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wissen. "Die LSAP bietet als einzige Partei konkrete Alternativen für eine optimistische, zukunftsorientierte Politik", so der Vizepremier und Wirtschaftsminister.



Zudem bedauerte der Spitzenkandidat der Arbeiterpartei die Tatsache, dass sowohl Claude Wiseler als auch Xavier Bettel einer direkten Debatte aus dem Weg gegangen seien: "Leider gab es kein Format, bei dem sich die drei Aspiranten auf den Premierministerposten gegenüber standen und den Leuten ihre Visionen darboten."



Die vier regionalen Spitzenkandidaten der LSAP zogen einen Schlussstrich unter die Wahlkampagne ihrer Partei. "Wir haben einen offensiven und aktiven Wahlkampf geführt, zusammen mit all unseren Kandidaten", so Etienne Schneider.



Im Gegensatz zu anderen Parteien hätte die LSAP auch gänzlich und bewusst auf den Identitätsdiskurs verzichtet. "Wir wollen die Menschen zusammenbringen und nicht die Gesellschaft weiter spalten, wie es andere Parteien versuchen", fuhr der Wirtschaftsminister fort.



Noch kritischere Worte fand Arbeitsminister Nicolas Schmit für die populistischen Kräfte: "Einige Parteien ignorieren die wichtigen Themen und spielen stattdessen mit den Ängsten der Gesellschaft." Zwar könne man mit solch einem Diskurs durchaus eine Wahl gewinnen, aber kaum eine zukunftsorientierte Politik machen. "Sie fahren mit dem Rückwärtsgang in die Zukunft", so Schmit weiter.

Von Visionen und Ideen



Im Zuge der kürzlich veröffentlichten Meinungsumfrage zu den wahlentscheidenden Themen bezogen die vier Spitzenkandidaten der LSAP noch mal Stellung zu den wichtigsten Themen.

Etienne Schneider und Nicolas Schmit stellten die Digitalisierung in den Fokus ihrer Vorträge. "Es gilt das Land weiterhin mit innovativen Ideen für die Digitalisierung fit zu machen", so Schmit. In den Augen der beiden Minister können vor allem der Arbeitsmarkt, aber auch die Mobilität und die Wirtschaft besonders von den neuen Technologien profitieren, aber nur, wenn sie gut darauf vorbereitet seien.

Sozialversicherungsminister Romain Schneider zog ebenfalls eine positive Bilanz seiner Arbeit, sah aber auch in vielen Bereichen Raum für Verbesserung: "Vor allem die Bereiche Gesundheit, Renten und soziale Absicherung müssen noch gerechter werden."

Außenminister Jean Asselborn hielt ein Plädoyer für Gerechtigkeit und Demokratie: "Es ist die Aufgabe der Politik, den Menschen den Unterschied zwischen "richtig" und "falsch" zu erklären. Toleranz und Demokratie müssen wieder mehr gefördert werden."