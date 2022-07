Die Ärzte protestieren beim Verwaltungsrat gegen das Gebaren des Generaldirektors. Zwei junge Ärzte kündigten schon, ein Psychiater wurde herausgedrängt.

Missstände im Rehazenter

Im Rehazenter schwelen seit längerem Konflikte, denen im Februar auch in einem dem „Wort“ vorliegenden Brief der Ärzteschaft an den Verwaltungsratspräsidenten und ersten Regierungsrat im Gesundheitsministerium, Laurent Mertz Ausdruck verliehen wurde. Die Stimmung ist schlecht. Zwei Rehabilitationsmediziner haben mittlerweile gekündigt. Nun wurde auch noch der einzige Psychiater ersatzlos und abrupt hinausgedrängt, ohne den Patienten eine entsprechende Übergangslösung zu bieten.

Im März 2021 übernahm der vom HRS kommende Chirurg Dr. Gaston Schütz die Generaldirektion. Seither gibt es im Rehazenter auch keinen medizinischen Direktor mehr, obwohl das Organigramm es vorsieht. Dieser ist unter anderem für die Verwaltung des Herzstücks der Einrichtung, das therapeutische Team, die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Neuropsychologen zuständig und sorgt für die reibungslose Koordination zwischen diesen und den für die Reha-Programme der Patienten zuständigen Ärzte.

Dadurch könnten die Therapien nicht mehr angemessen überwacht werden, monierten die Ärzte schriftlich im Februar und forderten, dass ein neuer medizinischer Direktor zeitnah genannt wird. Sie beklagten sich auch darüber, dass die Sekretärinnen der Ärzte exklusiv dem Pflegedirektor unterstellt wurden. Obwohl sie die engsten Mitarbeiter und die Stimme nach Außen der Mediziner seien und auch teils von ihnen finanziert würden, könnten diese nun keine Fragen der Organisation mehr mit ihnen klären.

Autoritäre Betriebsführung, mangelnder Respekt

Als inakzeptabel empfinden die Ärzte auch die autoritäre, top-down Art und Weise, mit der das zukünftige Projekt der Institution ausgearbeitet wird, ohne die Ärzte, geschweige denn einen medizinischen Direktor, in irgendeiner Form einzubeziehen. Zutiefst schockiert zeigte man sich davon, dass der Generaldirektor mehrfach innerhalb des Hauses, aber auch außerhalb, gegenüber anderen Klinikdirektoren die Kompetenzen der Reha-Ärzte anzweifelte.

Heftige Kritik wird auch daran festgemacht, dass sich der Generaldirektor ohne irgendeine Absprache mit den Ärzten in medizinische Entscheidungen einmischt und alle von der Direktion selber festgelegten Prozeduren regelrecht aushebelt. Gefordert wurde denn auch eine bessere Zusammenarbeit der Direktion mit der Ärzteschaft und der Respekt sowohl des internen Reglements als auch der Ärzteschaft im Sinne der Deontologie.

Damals äußerte man sich auch noch verwundert darüber, dass einem Kollegen mit Kündigung gedroht wurde, ohne dass ein entsprechendes schweres Fehlverhalten vorliegt. Dabei handelt es sich um einen Psychiater, der sich seit gut vier Jahren um die psychische Betreuung der stationären und ambulanten Patienten des Rehazenters kümmert und seit dem ersten Juli das Haus nicht mehr betreten darf.

Kommunikation nur noch über Anwälte

Sein Vergehen? Er hat einen für ihn nachteiligen Vertrag nicht unterschrieben, der ihm vom Rehazenter unterbreitet wurde und den er bis zur Frist vom 30. Juni unterschreiben sollte. „A défaut par le Docteur ... d'atterrer intégralement au libellé du contrat de coopération, ma mandante se réservera expressément le droit de refuser au Docteur ... tout accès au Rehazenter“, heißt es in dem Briefwechsel zwischen den Anwälten – dem Niveau, auf dem die Kommunikation mittlerweile funktioniert.

14 Jahre lang hatte das Rehazenter verzweifelt einen Psychiater gesucht und war froh, seit 2018 auf diese Mitarbeit zählen zu können. Der freischaffende Arzt hatte dort an festen Tagen der Woche praktiziert und seine Leistungen mit der CNS abgerechnet. Dann sollte auch er einen Vertrag unterschreiben, den er aber nicht akzeptieren konnte.

Denn unter anderem sollte er 20 Prozent seiner Tarife an das Haus abgeben, obwohl er die Infrastruktur gar nicht nutzte. Sein Vorschlag, eine dem Markt entsprechende Miete für das Büro zu zahlen, das er stundenweise nutzt, bis ein neuer Psychiater gefunden sei, wurde nicht akzeptiert.

So standen die Patienten von heute auf morgen ohne Betreuung da, obwohl zahlreiche unter ihnen unter schweren psychologischen Problemen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen leiden. Dabei ist das Unterbrechen von laufenden Therapien - auch noch wegen einer rein administrativen Maßnahme - eine sehr ernste Sache und verletzt das sonst so sakrosankte Prinzip der continuité des soins.

Beschwerde beim Collège médical eingereicht

„Am 1. Juli informierte der Generaldirektor das gesamte Personal, dass ich nicht mehr im Rehazenter arbeite. Ich wurde über diese Entscheidung nicht in Kenntnis gesetzt“, erzählt der betroffene Psychiater. „Weil man mir jeden Zugang zum Rehazenter verweigert, konnte ich mich auch nicht mehr von meinen Patienten verabschieden, die ich über Monate versorgte und die jetzt nicht Bescheid wissen, wie es weitergeht.“

Da die Direktion keinerlei Skrupel hatte, eine solche, in keinster Weise dringliche Entscheidung zu treffen, den Vorschlag einer Übergangslösung abzulehnen, die Erklärungen zur Gefahr einer solch überstürzten Handlung zu ignorieren und die mentale Gesundheit der Patienten zu gefährden, indem die kontinuierliche Versorgung unterbrochen wird, wandte sich der Psychiater mittlerweile an das Collège médical und wirft dort deontologische Fragen auf.

Die Missstände wurden jetzt auch in einer parlamentarischen Frage von den CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Max Hengel aufgegriffen. Sie wollen von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) unter anderem wissen, ob das Fehlen eines medizinischen Direktors nicht das gute Funktionieren des Rehazenters störe und die Kündigungsdrohung, ohne Vorliegen eines schweren Fehlverhaltens stimme.

