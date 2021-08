Zur Schulrentrée könnte mit dem Wegfall der Vorschrift wieder mehr Normalität in den Unterricht kommen.

Ministerrat entscheidet

Maskenpflicht im Fondamental könnte wegfallen

Zur Schulrentrée könnte mit dem Wegfall der Vorschrift wieder mehr Normalität in den Unterricht kommen.

(TJ) - Möglicherweise werden die Kinder im Fondamental ab der bevorstehenden Rentrée keine Masken mehr tragen müssen. Im Gegenzug sollen sie zweimal pro Woche getestet werden. Erziehungsminister Claude Meisch habe den Gewerkschaften diesen Vorschlag am Montag unterbreitet, so Radio 100,7 am Dienstagmorgen.

Sollte in einer Klasse ein Infektionsfall (Szenario 1) entdeckt werden, gelte wieder Maskenpflicht, so der Vorschlag weiter. Auch der Stufenplan wird beibehalten. Die Gewerkschaften, so 100,7, begrüßen, dass wieder mehr Normalität in den Unterricht komme, gleichzeitig bedauern sie aber, dass mit dem Minister keine Einigung über Raumluftfilter erzielt werden konnte.

Der Vorschlag muss am Mittwoch vom Ministerrat abgesegnet werden. Claude Meisch und Paulette Lenert werden am Donnerstag um 14 Uhr Details zum sanitären Konzept im Schulbereich geben. Bereits am Mittwoch - ebenfalls um 14 Uhr - treten Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert vor die Presse, um über die Beschlüsse des Ministerrats zu informieren. In beiden Fällen hält wort.lu Sie zeitnah im Ticker auf dem Laufenden.

