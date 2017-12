(ham) - Der "Enregistrement" erhält einen neuen Namen, Luxemburg gibt sich einen Aktionsplan gegen schädliche Spritzmittel und die Bodenqualität soll künftig besser überwacht und geschützt werden. Das sind unter dem Strich die wichtigsten Punkte aus dem Ministerrat vom Mittwoch.



Die ersten Worte des Staatsministers im anschließenden Briefing waren aber dem Haushalt vorbehalten. Er freue sich über die Zahlen und aktuellen Wirtschaftsdaten, unterstrich Premier Xavier Bettel. Es seien gute Zahlen, die zeigten, dass diese Regierung eine Politik der gesunden Finanzen betreibe. "Besser, wie jene, die wir bei unserem Antritt vorgefunden haben", so Bettel, der in diesem Zusammenhang nochmals unterstrich, dass die Regierung sich auch im Wahljahr nicht zurück lehnen werde.



Alternativen zum Glyphosat



Nun scheint der Ministerrat am Mittwoch aber vor allem im Zeichen des Umweltschutzes gestanden zu haben. Finanzielle EU-Hilfen für Landwirte, deren Flächen an Wasserschutzzonen grenzen, waren ein Thema auf der Tagesordnung. Daneben hat sich die Regierung für einen Aktionsplan gegen schädliche Pflanzenschutzmittel ausgesprochen.



Dabei ginge es um die Analyse und nachhaltige Nutzung von Pestiziden. Ziel ist es laut Staatsminister Xavier Bettel, die schädlichen Spritzmittel größtenteils auszusortieren. Eine Pressekonferenz mit Landwirtschaftsminister Fernand Etgen soll am Freitag weitere Details zu diesem Projekt liefern.

Im Zusammenhang mit der Glyphosatdebatte sollen auch schnellstmöglich Alternativen zum schädlichen Pflanzenschutzmittel gefunden werden. "Wir wollen nicht erst fünf Jahre abwarten, um eine Lösung zu finden", meinte Bettel. Das europäische Pro-Glyphosat-Votum bedauere Luxemburg natürlich.



Für bessere Böden



Wer Pflanzenschutz- und Spritzmittel sagt, muss auch über die Bodenqualität sprechen. Und genau das hat der Ministerrat getan, mit einem Gesetzentwurf zum Schutz der Böden im Land. Seit 1990 warte man auf eine diesbezügliche EU-Initiative. Diese sei aber 2014 eingestampft wurden, so Bettel. Deshalb wird nun die Luxemburger Regierung aktiv.

Ziel seien konkrete Maßnahmen zum Schutz der Bodenqualität und Flächensanierung. In diesem Zusammenhang soll künftig das Verursacherprinzip stärker zum Tragen kommen. Des Weiteren soll die Qualität des Bodens schriftlich festgehalten und nachvollzogen werden. "Zum Schutz des Käufers beim Landerwerb zum Beispiel", so Staatsminister Bettel. Um böse Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden.



Und die Mehrwertssteuer?



Der "Enregistrement" erhält einen neuen Namen. Dieser soll künftig nämlich sämtliche Aufgabenbereiche der Behörde wiederspiegeln. Deshalb wird die aktuelle Bezeichnung um die Mehrwertssteuer ergänzt. Aus der "Administration de l'Enregistrement et des Domaines" wird die "Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA". Angepasst wird auch das entsprechende Gesetz und die Direktion wird um einen dritten "Directeur adjoint" erweitert.



Während des Pressebriefings nach dem Ministerrat wurde auch Google angesprochen. In diesem Zusammenhang meinte Premier Xavier Bettel, dass auch der amerikanische Internetgigant sich an die Prozeduren in Luxemburg halten müsse. Diese seien beim Landerwerb ja auch bereits bekannt gewesen, so dass Google sicher wisse, auf was man sich da eingelassen habe. Angst, dass das Unternehmen angesichts langwieriger Prozeduren abspringe, habe er auf jeden Fall nicht, so Bettel.