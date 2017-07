(ham) - 120 Millionen Euro will die Regierung in den nächsten fünf Jahren in die nationalen Sportinfrastrukturen investieren. Dies hat Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch im Anschluss an den Regierungsrat mitgeteilt. In groben Zügen soll das Geld vor allem in die Modernisierung der Infrastrukturen investiert werden.



Saniert wird überdies das Internat der Privatschule Fieldgen. Hierfür seien Investitionen über eine Million Euro vorgesehen, so Bettel, der im gleichen Atemzug auch den Ausbau des Kinderdorfs in Mersch ankündigte. 8,3 Millionen Euro beträgt überdies die Summe, mit der sich der Staat am Bau einer neuen Empfangsstruktur für Kinder und junge Menschen in Fouren bei Tandel beteiligen möchte.



Daneben entstehen in Luxemburg künftig acht sogenannte "Centres de compétences en psychopédagogie". Jedes Kompetenzzentrum soll eine eigene Expertise entwickeln, um diese anschließend im Netzwerk zu teilen. Ziel sei es, so Staatsminister Bettel, dass auch jeder Schüler in Luxemburg eine Schule findet.

Beschlossen wurden am Mittwoch auch Änderungen im Immigrationsgesetz. Man wolle Studenten aus EU-Drittstaaten ermöglichen, nach ihrem Studium in Luxemburg eine Anstellung im Land zu suchen, respektive einen eigenen Betrieb gründen. Zu diesem Zweck soll die Aufenthaltsgenehmigung der Betroffenen automatisch um neun Monate verlängert werden.



Auf dem Weg in die Moderne



Für kommende Woche hat Premierminister Bettel noch weitere Ankündigungen in Aussicht gestellt. Dann nämlich treffen sich die Regierungsvertreter zum 40. Ministerrat der laufenden Session. 90 Gesetzprojekte habe man seit September auf den Instanzenweg gebracht. "Das zeigt, dass diese Regierung weiter an der Modernisierung des Landes arbeitet", so Bettel.



Unter den 90 Gesetzprojekten seien auch manche, die in der Öffentlichkeit nicht weiter thematisiert wurden, jedoch zeigten, dass Luxemburg sich in vielen Bereichen verändere, unterstrich der Staatsminister weiter. Die Briefwahl z.B. sei inzwischen eine ganz normale Alternative zur Wahl, die nicht mehr in absoluten Ausnahmefällen angefragt werden muss. Ein weiteres Beispiel sei die Vereinfachung eines Namens- oder Geschlechtswechsels.



"Diese Gesetzprojekte zeigen, dass Luxemburg sich nach vielen Jahren auf dem Weg der Modernisierung befindet", so Bettel. "Und die Regierung wird auch weiterhin diesen Weg gehen".