Zwischen dem 17. und 23. Oktober stieg zwar die absolute Zahl der positiv getesteten Schüler, die Infektionen sollen aber außerhalb des Unterrichts passiert sein.

Ministerium: "Keine weiteren Infektionsketten in Schulen"

Laut Erziehungsministerium wurde in der Woche vom 17. auf den 23. Oktober trotz allgemein steigenden Infektionszahlen keine weiteren Infektionsketten in einer der Schulen des Landes entdeckt. Dies bedeutet, dass sich wahrscheinlich kein Schüler in der Schule ansteckte.

Lediglich in einer Maison Relais hätten sich vier Angestellte gegenseitig infiziert. Dies entspräche als dem Szenario 3 (Verbreitung des Virus durch Kontakte innerhalb des Betreuungs- oder Schulbetriebes). In diesem Fall waren keine Kinder betroffen.

Während derselben Periode gab es 81 Fälle im sogenannten Szenario 2, was bedeutet, dass in einer Klasse höchstens zwei Schüler positiv getestet wurden und die Infektion aller Wahrscheinlichkeit nach außerhalb des Schulbetriebs liegt.

In 290 Fällen wurden einzelne Schüler oder Lehrer positiv getestet. Sie haben sich allesamt außerhalb der Schule infiziert und das Virus nicht an ihre Kameraden weitergegeben (Szenario 1).

Schwierigkeiten bereitet den Verantwortlichen die Tatsache, dass sich vermehrt auch Schulpersonal durch private Kontakte infiziert und demzufolge im Schulbetrieb ausfällt.

Ab Montag hat die Ecole de Commerce et de Gestion beschlossen, wieder im Fernunterricht zu funktionieren, dies weil wegen eines positiven Falles mehrere Lehrer, Sekretariatskräfte und Mitglieder der Direktion in Quarantäne sind.

