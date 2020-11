Am Dienstag traf Landschaftsminister Romain Schneider den neuen Botschafter für Deutschland in Luxemburg, Ullrich Wilhem Klöckner.

Minister Schneider heißt neuen deutschen Botschafter willkommen

(SC) - Am Dienstag traf Romain Schneider (LSAP), Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, den neuen deutschen Botschafter in Luxemburg, Ullrich Wilhelm Klöckner, im Rahmen seiner Amtsübernahme. Der deutsche Diplomat war zuvor Botschafter im Sudan, bevor er im September die Leitung der deutschen Botschaft in Luxemburg übernahm.

Klöckners Vorgänger, Heinrich Kreft, hatte das Amt vier Jahre inne, bevor er einen Posten am Lehrstuhl für Diplomatie an der Andrássy Universität in Budapest antrat.

Wie aus einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums hervorgeht, habe es warme Unterhaltung zwischen Klöckner und dem Minister gegeben, bei der die beiden Männer ihre Sichtweisen auf mehrere aktuelle Themen austauschten und über gemeinsame Interessen in der Landwirtschaft redeten.

Minister Schneider unterstrich die Bedeutung der engen Beziehung zwischen Luxemburg und Deutschland. Sie sei die Basis für die Entwicklung einer gemeinsamen Agrarpolitik, aber auch für die Eindämmung der Schweine- und Vogelgrippe.

