Minister Bausch verleiht Verdienstorden an deutschen General Zorn

Der General Eberhard Zorn wurde am Montag von Verteidigungsminister Bausch ausgezeichnet. Zorn verlieh seinerseits ein Ehrenkreuz an den luxemburgischen Armeekommandanten Alain Duschène.

(SC) - Wie aus einer Mitteilung der luxemburgischen Armee hervorgeht, wurde dem deutschen General Eberhard Zorn, dem Generalinspekteur der Bundeswehr, am Montag von Verteidigungsminister François Bausch der luxemburgische Verdienstorden verliehen.

In der Rede, die Bausch zu diesem besonderen Anlass hielt, hob der Minister die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Luxemburg hervor, vor allem bei der gestärkten Nato-Präsenz in Litauen und bei Missionen der Vereinten Nationen in Mali, die dazu dienen sollen, die Stabilität im Land zu wahren. Bausch dankte dem General für sein Engagement und der „exzellenten Kooperation“ zwischen beiden Ländern.

Es ist mir eine Ehre, meinem luxemburgischen Amtskollegen, General Alain #Duschène, das #Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold zu verleihen. Du verkörperst Integrität, Weitsicht & Zuverlässigkeit. Du bist ein Freund Deutschlands & hast Dich um die #Bundeswehr verdient gemacht. pic.twitter.com/mnzveGNC5D — General Eberhard Zorn (@BundeswehrGI) September 14, 2020

Auch Zorns luxemburgischer Amtskollege, General Alain Duschène, wurde am Montag ausgezeichnet. Zorn verlieh ihm das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Zorn lobte den scheidenden Armeekommandant für seine „Integrität, Weitsicht und Zuverlässigkeit“ und bezeichnete ihn als einen Freund Deutschlands. Der 59-jährige Duschène wird am 29. September in Rente gehen.

Von links nach rechts: Oberstleutnant Steve Thull, General Alain Duschène, Nina Garcia (Premier conseiller de gouvernement des Verteidigungsministeriums), Verteidigungsminister François Bausch, General Eberhard Zorn, Ullrich Klöckner (Deutscher Botschafter in Luxemburg), Oberst Andreas Meister, Tom Köller (Directeur de la Défense). Foto: Armée luxembourgeoise





