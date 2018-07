Mini-Créches: neues Betreuungsmodell für Kinder

Kleine, familiäre Kindergruppen von maximal elf Kindern zwischen null und zwölf Jahren mit zwei qualifizierten Betreuern ergänzen ab sofort das Betreuungsangebot.

Annette WELSCH

Eigentlich stammt die Idee aus dem parlamentarischen Bildungsausschuss selber. Mit den Mini-Crèches soll die Nachfrage von Tageseltern, auch in das System der mehrsprachigen Betreuung eingebunden zu werden gedeckt werden. Es sind aber auch viele Eltern, die sich kleinere dezentrale Betreuungsstrukturen in ihrem Dorf oder Stadtviertel wünschen, wo die Kinder familiärer in kleinen Gruppen betreut werden. Am Donnerstag wurde der Gesetzeszusatz verabschiedet. Dafür stimmten die Regierungsparteien und die CSV, die ADR enthielt sich und lediglich Déi Lénk lehnten es ab.



Die Mini-Crèches sind ein ergänzendes Betreuungsmodell für Kinder, das zwischen Tageseltern und großen Tagesstätten angesiedelt und vor allem für den ländlichen Raum interessant ist: Es dürfen maximal elf Kinder zwischen null und zwölf Jahren gleichzeitig betreut werden, darunter nicht mehr als vier Kleinkinder unter einem Jahr. Dafür erlaubt eine solche Struktur es Tageseltern, zusammen mit einem/r Erzieher/in ihr Tätigkeitsfeld zu erweitern, auch die mehrsprachige Betreuung und damit die 20-stündige Gratisbetreuung über 46 Wochen pro Jahr für Kinder zwischen einem und vier Jahren anzubieten.



Mini-Crèche muss eigene Struktur sein



"Es ist ein weiterer Baustein für eine qualitative Kinderbetreuung", erklärte Berichterstatter Gilles Baum. Er verwies auf die ausdrücklich aufgezählten Leistungen, die eine Mini-Crèche bieten muss: die Möglichkeit zum Entspannen und Ausruhen, gesundes Essen, Hausaufgaben autonom in ruhiger Atmosphäre machen können und Aktivitäten draußen. Gerade letzteres ist wichtig, denn eigentlich müssen die Mini-Crèches, die nicht wie bei den Tageseltern in deren Wohnungen funktionieren dürfen, sondern in einer eigenen Struktur, keinen eigenen Garten haben.



Dafür erhalten sie sechs Euro pro Betreuungsstunde, 4,25 Euro legt der Staat bei den Tageseltern bei. Marc Baum (Déi Lénk) begründete seine Ablehnung so: „Wir haben nichts gegen das Modell, aber ein Problem mit der Form, wie es organisiert wird. Private gewinnorientierte Strukturen vertragen sich nicht mit dem Bildungsauftrag, den die Kinderbetreuung mittlerweile hat. Es müsste mehr in öffentliche Strukturen investiert werden.“



Zahl der Plätze bei Tageseltern ist stabil geblieben



Eine von Françoise Hetto-Gaasch (CSV) eingereichte Motion verlangt eine Evaluation in drei Jahren. Sie wurde einstimmig angenommen. Es sei zu befürchten, dass die traditionellen Strukturen sich nun in viele kleine aufsplitten, weil die Auflagen für Mini-Crèches nicht so hoch sind, führte Hetto-Gaasch als Begründung an. Sie verwies auch darauf, dass die Zahl der agreierten Tageseltern gesunken sei. "Ein wichtiges Standbein der Kinderbetreuung droht wegen der hohen Anforderungen wegzubrechen", meinte sie.



Bildungsminister Claude Meisch widersprach: „Die Struktur und die pädagogische Ausrichtung müssen stimmen, sonst kann man keine Mini-Crèche aufmachen“, sagte er und betonte nochmals die Perspektive, die sich für Tageseltern nun biete. Deren Zahl sei zwar gesunken, weil tatsächlich Karteileichen eliminiert wurden, die Zahl der Plätze bei Tageseltern sei aber stabil geblieben.