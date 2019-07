Rückwirkend zum 1. Januar 2019 gelten in Luxemburg neue Gehälter für Geringverdiener.

Mindestlohnsteigerung in Kraft

(SC) - Gute Nachrichten für die etwa 60.000 Mindestlohnverdiener in Luxemburg: In einer Pressemitteilung teilte das Arbeitsministerium um Dan Kersch mit, dass die Entscheidung, den Mindestlohn in Luxemburg rückwirkend zum 1. Januar 2019 anzuheben, in Kraft getreten ist. Der Index wird rückwirkend zum 1. Januar auf 256,60 Euro steigen.



Mindestlohnerhöhung abgeschlossen 100 Euro netto mehr in der Tasche versprach die Regierung - am Dienstag befassten sich die Abgeordneten damit. Armut bleibt dennoch ein Thema.

Das entsprechende Gesetz wurde am 12. Juli festgeschrieben, nachdem es am 26. Juni in der Chamber verabschiedet wurde. Für qualifizierte Arbeiter bedeutet das neue Gesetz, dass sie ab sofort ein Monatsgehalt von mindestens 2 507,70 Euro brutto beziehen können.

Die Regierung versprach Mindestlohnverdienern nach den Wahlen im vergangenen Oktober netto 100 Euro mehr in der Tasche. Dadurch, dass das neue Gesetz rückwirkend ab dem 1. Januar gilt, können sich Geringverdiener außerdem über eine einmalige Finanzspritze über 600 Euro freuen.

Der neue Mindestlohn in der Übersicht:

Zum 1. Januar waren Mindestgehälter bereits an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst worden, was Geringverdienern rund 1,1 Prozent mehr im Monat einbrachte.

Die Kosten für die Anpassungen fließen zu etwa zwei Drittel aus der Staatskasse, Arbeitgeber zahlen ein Drittel. Zur Erinnerung: Vor 20 Jahren betrug das monatliche Mindestgehalt in Luxemburg noch 1.162 Euro, zehn Jahre später waren es schon 1.641 Euro.