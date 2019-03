Mindestlohnbezieher bekommen rückwirkend auf den 1. Januar 100 Euro Netto mehr. So heißt es im Regierungsprogramm. Am Donnerstag haben Arbeitsminister Dan Kersch und Finanzminister Pierre Gramegna die Details bekannt gegeben.

Mindestlohn steigt um fünf Prozent

Danielle SCHUMACHER Mindestlohnbezieher bekommen rückwirkend auf den 1. Januar 100 Euro Netto mehr. So heißt es im Regierungsprogramm. Am Donnerstag haben Arbeitsminister Dan Kersch und Finanzminister Pierre Gramegna die Details bekannt gegeben.

Es war eines der zentralen Wahlversprechen der LSAP: Der Mindestlohn soll um 100 Euro netto steigen. Die Idee wurde zurückbehalten und fand ihren Weg ins Regierungsprogramm von Blau-Rot-Grün.



Die Anhebung erfolgt in drei Etappen. Bereits zum ersten Januar kam es zu einer "regulären" Anhebung des Mindestlohns um 1,1 Prozent. In einem zweiten Schritt soll das Mindesteinkommen noch einmal um 0,9 Prozent angehoben werden. Das entsprechende Gesetz für dieses strukturelle Erhöhung befindet sich bereits auf dem Instanzenweg. Diese beiden Tranchen gehen zu Lasten des Arbeitgebers und machen etwa ein Drittel der Anpassung aus.



Der größte Teil der geplanten Erhöhung des Mindestlohns erfolgt über einen Steuerkredit. Der Kredit macht zwei Drittel der Anpassung aus und geht zu Lasten des Staates.



Diese Details gaben Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) und Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Donnerstag bekannt. Gramegna rechnet damit, dass der Steuerkredit bis Juli greifen wird, allerdings gilt diese Maßnahme genau wie die 0,9-prozentige Anhebung des Mindestlohns rückwirkend auf den 1. Januar 2019.



Durch den Steuerkredit kommt es zu einem "Mitnahmeeffekt", so dass in einige Fällen sogar noch einige Euro mehr in der Lohntüte sein können. In der Steuerklasse 1 bekommen Empfänger des unqualifizierten Mindestlohns 101,19 Euro, in der Steuerklasse 1A und in der Steuerklasse 2 sind es 106,39 Euro.



Beim qualifizierten Mindestlohn sieht es folgendermaßen aus: In der Steuerklasse 1 schlägt das Plus mit 103,85 Euro zu Buche, in der Steuerklasse 1 A sind es 106,39 und in der Steuerklasse 2 sind es 108,75 Euro.

Wie Beschäftigungsminister Dan Kersch erklärte, steigt der unqualifizierte Mindestlohn durch die drei Maßnahmen insgesamt um 5,75 Prozent, der qualifizierte Mindestlohn legt um fünf Prozent zu.



In Luxemburg beziehen zur Zeit 60.000 Arbeitnehmer den Mindestlohn: Bei einer Gesamtbeschäftigung von 457.190 Arbeitnehmern (Januar 2019) macht dies immerhin gut 13 Prozent. 58 Prozent der Mindestlohnbezieher leben in Luxemburg, bei den restlichen 42 Prozent handelt es sich um Grenzgänger.



Die Zahl der Mindestlohnbezieher steigt rasant. Vor drei Jahren waren es erst 45.000.