Déi Lénk erwarten sich von der Mietgesetzreform eine Preisexplosion bei den Mieten.

Politik 2 Min.

Wohnungspreise

Mietgesetzreform ist für die Linken "ein schlechter Witz"

Annette WELSCH Déi Lénk erwarten sich von der Mietgesetzreform eine Preisexplosion bei den Mieten.

Kein gutes Haar lassen Déi Lénk weiterhin an der Reform des Mietgesetzes. Bereits 2020, als sie auf den Instanzenweg geschickt wurde, äußerten sie starke Bedenken. Vor kurzem wurden von der Regierung noch Änderungen eingebracht, die wiederum auf heftige Kritik stoßen. Sowohl die Linken als auch die Piraten brachten am Freitag ihren Protest zum Ausdruck.

„Was die Regierung vorhat, klingt wie ein schlechter Witz“, lassen die Linken am Freitag verlautbaren. Obwohl Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) behauptet, er wolle gegen die Exzesse auf dem Wohnungsmarkt vorgehen, mache er den Weg für eine generelle Mieterhöhung im ganzen Land frei, urteilen Déi Lénk.

Déi Lénk zum Mietgesetz: "Ein Schlag ins Leere" Déi Lénk lassen kein gutes Haar am geplanten neuen Mietgesetz. Es sorge weder für mehr Klarheit, noch schaffe es günstigeren Wohnraum, meinten Déi Lénk am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Stein des Anstoßes ist die Definition des „capital investi“, das als Grundlage für die Berechnung des maximalen Mietpreises dient. In der ersten Version der Reform habe es praktisch keine Änderungen an diesem wichtigsten Punkt des Gesetzes gegeben. Schon das sei ein Geschenk an die Eigentümerdynastien gewesen, die bei vererbten Wohnungen die Mieten massiv erhöhen konnten, ohne auch nur einen Euro investiert zu haben. Bereits das habe dem Sinn des Gesetzes von 2006 widersprochen, das eigentlich Anreize für Investitionen und Verbesserungen der bestehenden Bausubstanz bieten sollte. Es war aber nichts gegen die zwei Änderungen, die Kox jetzt vorlegte und die weit schlimmere Auswirkungen haben werden, schreiben die Linken.

Neuer Koeffizient bewirkt Preisexplosion bei Mieten

Die Regierung macht geltend, auf ein Gerichtsurteil zu reagieren und legt deswegen einen neuen Koeffizienten zur Bewertung der Immobilie vor. Und der werde laut den Linken zu einer Preisexplosion des „capital investi“ - und somit der Miete - bei sämtlichen Wohnimmobilien im Land führen, die seit dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Denn konnte man in der Vergangenheit beobachten, dass die Mietpreise viel langsamer wuchsen als die Verkaufspreise, so werden sie sich künftig an diesen orientieren.

LISER-Studie: Mieter unter Druck Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) möchte das Gesetz ändern, damit mehr Haushalte in den Genuss einer bezahlbaren Wohnung kommen.

Vorgeschlagen werde nämlich nichts anderes, als dass die exzessive Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt jetzt direkt in die Berechnung des maximalen Mietpreises einfließt, egal wann die Wohnung gebaut wurde und wie ihr Zustand ist. Das untermauern die Linken mit diversen Berechnungen. Die Reduzierung des maximalen Mietpreises von fünf auf nunmehr 3,5 Prozent des „capital investi“ werde da keinen großen Einfluss haben. Die Reform legalisiere die Exzesse am Wohnungsmarkt, gegen die sie eigentlich vorgehen sollte. Zudem würden sämtliche Anreize begraben, Mietobjekte zu renovieren. Denn der vorgesehene Koeffizient steige so schnell, dass der Deckel der Maximalmiete automatisch hochgeht, ohne dass der Eigentümer etwas investieren muss.

Die Linken begrüßen zwar die neue Transparenz, die dadurch entsteht, dass Eigentümer das „capital investi“ in neue Mietverträge einschreiben müssen. Das ändere aber nichts an der schwierigen Situation, in die Mieter durch die Reform geraten können.

„In Zukunft wird man es sich auch zweimal überlegen, bevor man die Mietkommission einer Gemeinde damit befasst, einen niedrigeren Mietpreis zu erreichen. Mit der neuen Formel läuft man ernsthaft Gefahr, die Miete hinterher erhöht zu bekommen“, befürchten die Linken. „Die Mietkommissionen werden eher von den Eigentümern überrannt werden, die ihre maximale Miete nach dem neuen Gesetz berechnen lassen wollen.“

Mit der neuen Formel läuft man ernsthaft Gefahr, die Miete hinterher erhöht zu bekommen.

Die Ausrichtung der Reform diene ganz klar dem Schutz der Interessen der Eigentümer zum Nachteil der Mieter. Déi Lénk fordert deshalb, dass die Regeln zur Bewertung des „capital investi“ zurückgezogen werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.