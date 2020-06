Michael Agostini: „Wir fordern ein Recht auf Telearbeit“

Vor dem ersten digitalen Parteikongress der DP bezieht JDL-Präsident Michael Agostini Stellung zu den Folgen der Pandemie und den neuen Herausforderungen für die Jonk Demokraten.

Michael Agostini steht seit 2019 an der Spitze der DP-Jugendorganisation. Wenn es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig um die Jonk Demokraten war, dann auch deshalb, weil die JDL in der Zeit vor den Wahlen die meisten ihrer Forderungen durchsetzen konnte. Vor dem DP-Kongress verrät Agostini, wie es weitergehen wird.

Michael Agostini, die DP organisiert als erste Partei in Luxemburg am Montagabend einen digitalen Kongress. Was erwarten Sie sich von dem Parteitag?

Bei einer digitalen Veranstaltung kommt natürlich keine Stimmung auf ...