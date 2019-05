Der frühere Erzbischof von Luxemburg durfte am Montag einen besonderen Geburtstag feiern.

Mgr. Fernand Franck feiert 85. Geburtstag

(sjp) - Am Montag feiert Mgr. Fernand Franck, der ehemalige Erzbischof von Luxemburg, seinen 85. Geburtstag. 1991 wurde er in der Kathedrale von Luxemburg zum Bischof geweiht und trat als siebter Bischof beziehungsweise zweiter Erzbischof von Luxemburg die Nachfolge von Erzbischof Mgr. Jean Hengen an. In den Ruhestand trat Mgr. Franck am 16. Oktober 2011; er ist heute noch Präsident der Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Frieden unter den Völkern sowie Großprior der luxemburgischen Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Gebürtig ist Mgr. Franck aus Esch/Alzette, wo er auch seine Schulzeit absolvierte. 1954 trat er in das Priesterseminar ein und studierte später Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. In dieser Stadt empfing er auch 1960 die Priesterweihe. Von 1971 an war er in verschiedenen Luxemburger Pfarreien tätig und nahm zudem weitere Funktionen wahr. 1977 wurde er zum Generalsekretär des Päpstlichen Missionswerks für die Glaubensverbreitung in Rom ernannt, wo ihm später noch weitere Aufgaben zugetragen wurden. Im Juni 2011 wurde Mgr. Franck zum Ehrendomkapitular am Trierer Dom erhoben.

Als Erzbischof hat er sich durch seine freundliche, zuvorkommende und dennoch behutsame Art in die Erinnerung derjenigen, die ihm begegnet sind, eingeschrieben.