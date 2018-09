So deutlich wird selbst Jean Asselborn selten: Bei einem EU-Treffen zur Flüchtlingspolitik griff der Luxemburger Außenminister seinen italienischen Amtskollegen Matteo Salvini an. Der hatte zuvor allerdings unter die Gürtellinie gezielt.

"Merde alors!" - Asselborn attackiert Salvini mit deutlichen Worten

Jean Asselborn ist ein Freund der klaren Worte und schafft es damit regelmäßig in die Medien. Doch selten gerät der Luxemburger Außenminister bei seinen Statements so in Rage wie jetzt am Freitag auf einem Treffen der EU-Außenminister zum Thema Afrika. "Merde alors" platzte es am Ende aus Asselborn heraus, passend dazu warf er seine Kopfhörer auf den Konferenztisch - ganz offensichtlich hatte er kein Interesse mehr, dem Vortrag seines italienischen Amtskollegen Matteo Salvini weiter zu folgen.

Doch worum ging es eigentlich? Asselborn hatte sich zuvor für legale Migration ausgesprochen - die sei aus demographischen Gründen nötig, weil Europas Bevölkerung zunehmend älter werde. Der italienische Rechtspopulist Salvini konnte diese Meinung natürlich nicht teilen: Er würde es bevorzugen, dass "Jugendliche in Europa und Italien wieder mehr Kinder machen. Neue Sklaven will ich nicht." Dann wurde Salvini persönlich: "Wenn Ihr Luxemburger mehr Migration braucht - ich helfe lieber den Italienern beim Kinder machen."

Das war zuviel für Asselborn: "In Luxemburg, verehrter Herr, haben wir seit Jahrzehnten Migranten aus Italien, weil Sie in Italien nicht das Geld hatten, um für Ihre Kinder zu sorgen!" Eine Replik, die saß. Gefolgt von "Merde alors" - "Scheiße nochmal!".

Dass er im Anschluss nicht auf dem Gruppenfoto zu sehen sei, sei allerdings keine Weiterführung des Protests gewesen, so Asselborn auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" - er habe seinen Flieger erwischen müssen.