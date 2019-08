Außenminister Jean Asselborn will die Umsetzung des Freihandelsabkommens auf Eis legen.

Mercosur: Luxemburg geht auf Distanz

Nach Irland und Frankreich geht nun auch Luxemburg wegen der Haltung Brasiliens auf Distanz zu dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Ländern: „Wir teilen die Bedenken von Frankreich und Irland“, erklärte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Samstag.



Der Vertrag hätte für beide Seiten von Vorteil sein können, so der Chefdiplomat. „Handelsabkommen machen aber nur dann Sinn, wenn beide Parteien die gleichen Werte verteidigen.“ Als Außenminister ist Asselborn auch für den Außenhandel zuständig.

Pariser Klimaabkommen muss respektiert werden

Die brasilianische Politik gehe leider in die falsche Richtung. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Brasilien das Pariser Klimaabkommen nicht respektiert“, so Asselborn. Das Pariser Abkommen müsse unbedingt eingehalten werden, wenn das Freihandelsabkommen in Kraft treten soll. Das sei zurzeit in Brasilien nicht der Fall, so Asselborn mit dem Verweis auf die verheerenden Brände und die Rodungen im Amazonas-Gebiet.

Nach Rücksprache mit Premierminister Xavier Bettel (DP) und Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) will Asselborn die Frage in der nächsten Kabinettssitzung Anfang September zur Sprache bringen. „Ich plädiere dafür, dass wir die Umsetzung des Mercosur-Abkommen vorerst auf Eis legen“, so Jean Asselborn gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Zuerst will er allerdings die Position der Europaparlaments und der EU-Kommission abwarten.

„Es ist absolut nicht akzeptabel, dass der brasilianische Präsident Bolsonaro Umweltschutzorganisationen für die Feuer verantwortlich gemacht hat“, so der Chefdiplomat mit Nachdruck. Das Freihandelsabkommen dürfe nur dann umgesetzt werden, wenn in Brasilien ein „drastischen Umdenken erfolgt“.

Irland und Frankreich wollen ihr Veto gegen das Abkommen einlegen, wenn Brasilien die Feuer nicht energisch bekämpft. Deutschland lehnt das ab. Die Waldbrände im Amazonas-Gebiet sind auch Thema beim G7-Gipfel im französischen Biarritz.